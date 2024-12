„Da lag ein Kind ohne Bein!“: Freunde von Emily leisten Erste Hilfe auf Weihnachtsmarkt in Magdeburg

Todesfahrer Taleb A. fuhr mit seinem BMW in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Emily war mit ihren Freunden dort und leisteten nach dem Anschlag Erste Hilfe.

Emily ist nach dem Anschlag noch immer aufgewühlt. Das Handy der 19-Jährigen ist voll mit schrecklichen Bildern und Videos. Taleb A. raste mit seinem PKW in die Menschenmenge. Die Bilanz ist erschütternd: Fünf Tote und um die 200 Verletzte.

Es ist Freitagabend vor Heiligabend. Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist brechend voll. Deshalb hat sich Emily entschieden, sich nicht ins Getümmel zu stürzen, sondern nach Hause zu fahren. Denn schließlich habe sie ein komisches Bauchgefühl gehabt. Dann rief plötzlich ihr Bruder an, welcher als Krankenpfleger arbeitet und mit Klassenkameraden auf dem Weihnachtsmarkt war.

„Meine eine beste Freundin hat gestern jemandem in die Augen geschaut, der nicht mehr lebendig war“

Er habe seine Schwester gefragt, ob es ihr gutgehe. „Die Jungs sind sofort zu den Menschen hin“, erzählt Emily in einem Interview mit RTL. Ihr Bruder sowie ein Freund von Emily haben den Verletzten sofort geholfen. „Da lag ein Kind ohne Bein“, habe ihr Bruder berichtet. „Meine eine beste Freundin hat gestern jemandem in die Augen geschaut, der nicht mehr lebendig war“, sagt Emily weiter.

Die 19-Jährige meint: „Ich glaube, die Weihnachtsstimmung ist vorbei.“ Emily sowie ihre Schwester Marie besuchten am Tag nach dem Anschlag eine Gedenkveranstaltung in Magdeburg. „Es tut mir für alle Leid, die dort waren, die eigentlich einen schönen Abend dort verbringen wollten. […] Ich habe gestern Abend geweint, weil es meinem Kind gut geht, weil wir nicht dort waren“, erzählt Marie. Schließlich fragt sie: „Wie kann man Kinder töten?“

Der Anschlag ereignete sich am Freitagabend um 19.04 Uhr, als Taleb A. in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg raste. Der Täter arbeitete zuletzt als Arzt in Bernburg, stammt aus Saudi-Arabien und kam im Jahr 2006 nach Deutschland. Der Tatverdächtige wurde kurz nach dem Anschlag von der Polizei festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.