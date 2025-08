Crash mit Totalschaden: Walentina Doronina hatte Todesangst

Jetzt auch noch Walentina Doronina: Nach Gigi Birofio und Yasin Mohamed wurde der Reality-Star ebenfalls in einen Autounfall verwickelt. Die 24-Jährige meldete sich mit einem Update aus der Notaufnahme.

Nach dem schweren Unfall von Luigi „Gigi“ Birofio und Yasin Mohamed erlebte auch Walentina Doronina einen Horrorcrash. Ihre Freundin saß am Steuer – während Walentina Doronina in dem Wagen schlief, prahlte das Auto plötzlich gegen eine Leitplanke.

„Mitten in der Nacht, ich auf dem Beifahrersitz, am Schlafen – und dann dieser Moment, der alles verändert. Der Leitplanke so nah, das Herz so laut“, schreibt die 24-Jährige bei Instagram. Ein Foto zeigt zudem den stark beschädigten Wagen. Weitere Schnappschüsse postete Walentina Doronina aus der Notaufnahme.

Walentina Doronina hatte Todesangst

Mit einer Freundin sei Doronina Walentina auf dem Heimweg nach Essen gewesen. Gegen 4 Uhr nachts geschah der dramatische Unfall. Die 24-Jährige verrät in einem RTL-Interview weitere Details: „Erst fuhr das Auto nach rechts auf den Standstreifen, dann ging alles so schnell – plötzlich Blätter, ein Busch, das Auto dreht sich mehrfach. Sekunden später der laute Aufprall in die Leitplanke. Ich dachte wirklich, als ich wach geworden bin vom Schlaf und die ganzen Blätter gesehen habe, dass ich sterben werde.“

„Ich habe Prellungen und blaue Flecken im Gesicht und am Körper“

In dem Auto befand sich auch der Hund von Walentina Doronina. Die Frauen blieben bis auf einige Prellungen glücklicherweise unverletzt. „Ich habe Prellungen und blaue Flecken im Gesicht und am Körper, mein Finger ist wahrscheinlich verstaucht – der Fahrerin – geht es den Umständen entsprechend ebenfalls gut. Mein Hund blieb unverletzt“, sagt die ehemalige „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin.

In den sozialen Medien sorgte die Unfallserie bei Reality-TV-Fans für Aufsehen – aber gleichzeitig auch für Aufsehen, dass in beiden Fällen niemand verletzt wurde. Walentina Doronina zieht aus dem Crash jedoch Konsequenzen: „Ich werde mir zweimal überlegen, bei wem ich in Zukunft ins Auto steige.“