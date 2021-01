Corona: Lockdown könnte noch bis Ostern gehen!

Die britische Virus-Mutation aus Großbritannien breitet sich immer weiter aus. Einzelne Fälle habe es auch schon in Deutschland gegeben. Bundeskanzlerin Angela Merkel bereitet das große Sorgen. Laut einem Medienbericht könnte der Lockdown deshalb sogar bis Ostern gehen.

Befindet sich Deutschland bald in einem Dauer-Lockdown? Der Teil-Shutdown begann am 2. November 2020 – nachdem die Infektionszahlen nicht zurückgegangen sind, kam am 16. Dezember 2020 der harte Lockdown. Dieser wurde nun bis Ende Januar verlängert – und er könnte erneut in eine Verlängerung gehen!

Harte Maßnahmen noch 10 Wochen?

Grund für die zugespitzte Situation ist die Corona-Mutatoion aus Großbritannien, welchen den Politikern große Sorge bereitet. “Wenn wir es nicht schaffen, dieses britische Virus abzuhalten, dann haben wir bis Ostern eine 10-fache Inzidenz“, soll Kanzlerin Angela Merkel in einer internen Sitzung der Arbeitsgruppe Innen der Unionsfraktion laut der Bild-Zeitung gesagt haben. “Wir brauchen noch 8-10 Wochen harte Maßnahmen!”, lautet die Forderung. Der Lockdown würde dann noch bis Ostern gehen!

Lockdown könnte in die Verlängerung gehen

Immer mehr Politiker glauben, dass der Lockdown auch über den 31. Januar 2021 weitergehen wird – so auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Ziel ist es: Die Inzidenz auf 50 pro 100.000 Einwohner zu senken – davon sei Deutschland noch ein ganzes Stück entfernt. Zuletzt kamen die Gesundheitsämter, aber auch die Krankenhäuser aufgrund der hohen Infektionszahlen an ihre Grenzen.

Fakt ist jedenfalls: Deutschland muss sich auf eine harte Zeit einstellen. Der Einzelhandel, die Gastronomie, aber auch die Schulen oder Kitas bleiben weiter geschlossen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs wollen auf dem nächsten Corona-Gipfel am 25. Januar 2021 über die weiteren Maßnahmen beraten. Doch schon jetzt steht fest: Lockerungen wird es nicht geben! Erst bei den letzten Beratungen wurden die Kontaktbeschränkungen nochmal verschärft – demnach sind nur Treffen mit einer Person aus einem weiteren Hausstand möglich. Schon gelesen? Knallhart-Lockdown startet: Diese Regeln gelten ab jetzt!