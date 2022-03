Corona: Laut Studie manche Menschen immun gegen Virus

Mittlerweile müssen wir schon seit zwei Jahren mit der Corona-Pandemie leben und noch immer gibt es viele Fragen, auf die wir keine Antwort haben. So soll es laut einer neuen britischen Studie Menschen geben, die untersucht, ob sich überhaupt jeder mit dem Virus anstecken kann. Dabei ergab die Untersuchung wirklich interessante Ergebnisse, denn scheinbar gibt es auch Menschen, die weder genesen noch geimpft waren und sich dennoch nicht anstecken konnten.

Damit wir uns nicht anstecken, halten wir seit zwei Jahren Abstand, tragen Mundschutz und schränken uns in vielen Bereichen des Lebens ein. Doch nun gibt es eine Studie aus Großbritannien, die überraschende Ergebnisse liefert. So wurden Menschen mit dem Virus infiziert, doch bei gerade einmal der Hälfte der Probanden brach Corona überhaupt aus.

So lief die Studie ab

Dass nicht jeder Mensch dem gleichen Risiko einer Infektion ausgesetzt sei, konnte man durch die Studie feststellen. Doch gibt es auch Menschen, bei denen eine Infektion gar nicht möglich ist? Das beschäftigt zurzeit Forscher aus Großbritannien. Die Testpersonen waren weder geimpft noch genesen. Ihnen wurde über die Nase eine kleine Menge des Virus eingeführt. So viel, dass es theoretisch für eine Infektion reichen würde. Doch das hat es bei vielen Probanden gar nicht. Gerade einmal 18 von 34 Freiwilligen infizierte sich. Außer einer Person hatten alle die typischen Corona-Symptome.

Gibt es immune Menschen?

Letztendlich steckten sich also 18 Personen mit dem Virus an. Doch was ist mit den anderen 16 Freiwilligen? Immerhin hätten sie auch positiv sein müssen. „Die Virusmengen stiegen nicht hoch genug an, um nachweisbare Mengen an Antikörpern, T-Zellen oder Entzündungsfaktoren im Blut auszulösen", so der Studienleiter Chiu gegenüber dem britischen Guardian. Die Erkenntnis daraus? Manche Menschen scheinen das Virus so zeitig abzuwehren, dass sie gar nicht erst positiv getestet werden können. Näheres muss aber allerdings noch erforscht werden, denn es gibt noch zu viele offene Fragen.