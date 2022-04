Corona-Hammer in Deutschland! Bisher mussten Infizierte in Quarantäne – ab dem 1. Mai gelten neue Regeln. Denn Menschen mit einer Corona-Infektion sollen sich nur noch auf dringende Empfehlung in Isolation begeben, aber nicht mehr auf Anordnung von Gesundheitsämtern.

In Spanien oder anderen Ländern gelten ähnliche Regeln schon, nun zieht auch Deutschland nach: Ab dem 1. Mai gilt keine Quarantänepflicht mehr für Corona-Infizierte. Darauf verständigten sich die Gesundheitsämter von Bund und Länder, wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach am Montag mitteilte. Demnach sollen Infizierte dann nur noch auf dringende Empfehlung für 5 Tage in Quarantäne.

Keine Quarantänepflicht mehr für Infizierte

Verpflichtend ist die Quarantäne nur noch für Beschäftigte im Gesundheitswesen und in Alten- und Pflegeeinrichtungen. Die Isolation endet mit einem negativem Schnell- oder PCR-Test nach fünf Tagen. Kontaktpersonen von Infizierten wird ebenfalls dringend empfohlen, sich in Quarantäne zu begeben – aber eine Pflicht dazu soll es nicht mehr geben. Hintergrund für die Regelung ist, dass massenhafte Personalausfälle verhindert werden sollen. Mittlerweile haben viele Menschen auch bereits mehrfach mit dem Coronavirus infiziert. Die Verläufe sind aufgrund der Impfungen jedoch sehr mild und die Krankenhäuser sind trotz hoher Infektionszahlen nicht überlastet.

Zwar sind die Infektionszahlen weiter hoch, aber insgesamt sind die Fallzahlen in den vergangenen Tagen etwas zurückgegangen. „Der Wendepunkt scheint erreicht zu sein“, meint Karl Lauterbach. Ein Grund für eine Entwarnung sei das jedoch noch nicht. Erst kürzlich wurden sämtliche Corona-Maßnahmen gekippt – demnach gilt auch keine Maskenpflicht mehr im Einzelhandel, auch die 3G- oder 2G-Regel ist Geschichte und bei Veranstaltungen gibt es keine Obergrenze mehr bei Besuchern. Die Quarantäneregel besagte bisher, dass man sich 10 Tage lang bei Infektion in Isolation begeben musste, aber nach 7 Tagen konnte man sich freitesten. Schon gelesen? Keine Maskenpflicht mehr? Diese Regeln gelten jetzt im Supermarkt!