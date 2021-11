Corona-Gipfel: Diese Maßnahmen wurden beschlossen!

Die Corona-Zahlen sind dramatisch! Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet immer wieder neue Höchststände. Nach dem am Donnerstagmorgen das neue Corona-Gesetz der Ampel-Parteien im Bundestag beschlossen wurde, trafen sich danach Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten zum Corona-Gipfel.

Zentrales Thema war vor allem das Impfen. Denn nur damit könne die Pandemie eingedämmt werden. Die Auffrischungsimpfung soll für alle Menschen ab 18 Jahren nach 5 oder 6 Monaten nach der zweiten Impfung möglich sein. Bund und Länder sollen sich verpflichten, jedem ein Impfangebot zu machen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich beim Corona-Gipfel für eine Mega-Booster-Kampagne ausgesprochen. Für Beschäftigte in Krankenhäusern und Behinderteneinrichtungen soll eine Impfpflicht eingeführt werden. „Die Lage ist hochdramatisch. Es kommt darauf an, dass schnell gehandelt wird. Bei der jetzigen Dynamik laufen wir in eine schwierige Situation rein“, so Bundeskanzlerin Angela Merkel.

2G-Regel in ganz Deutschland

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder forderte eine 2G-Regel flächendeckend in ganz Deutschland. „Die Lage läuft uns davon“, soll der Politiker beim Corona-Gipfel laut der Bild-Zeitung gesagt haben. Das entspricht einem Lockdown für Ungeimpfte! Diese dürften demnach nicht mehr in Restaurants, Kinos oder sonstige Kultureinrichtungen – ein Test würde dann nicht mehr ausreichen. Die 3G-Regel soll für Beschäftigte beim Arbeitsplatz eingeführt werden. Bürgertests sollen weiterhin kostenlos angeboten werden.

Neue Grenzwerte kommen

Bisher galt die 7-Tage-Inzidenz als ausschlaggebend. Die Länderchefs haben sich nun auf neue Grenzwerte geeinigt. Entscheidend ist künftig vor allem die Hospitalisierungsinzidenz. Pro 100.000 Einwohner soll berechnet werden, wie viele Menschen auf der Intensivstation liegen. Flächendeckend gilt in einem Bundesland die 2G-Regel, wenn der Hospitalisierungsinzidenz bei über 3 und 2G+, wenn der Wert mehr als 6 beträgt.