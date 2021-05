Corona: Diese Freizeitparks öffnen wieder!

Die Infektionszahlen sind in Deutschland weiter auf dem Sinkflug. Neben der Aussengastronomie öffnen nun auch wieder andere Bereiche – so auch beispielsweise das Phantasialand in Köln. KUKKSI verrät, welche Freizeitparks bald wieder öffnen werden.

Keine Achterbahn oder Karusselle – um die Freizeitparks ist es in Deutschland aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten ziemlich still gewesen. Doch damit ist bald wieder Schluss: Die ersten Freizeitparks öffnen bald wieder ihre Pforten – so auch das Phantasialand in Brühl bei Köln. „Ab dem 10. Juni 2021 dürfen wir Sie endlich wieder im Phantasialand und in den Erlebnishotels begrüßen! Endlich wieder große Abenteuer, Shows und Genuss in phantastischen Welten. Endlich wieder gemeinsame Erlebnisse voller Freude und Spaß!“, heißt es auf der Website des Parks.

Diese Regeln gelten im Phantasialand

Besucher müssen jedoch einige Regeln beachten. Damit man das Phantasialand besuchen kann, benötigt man ein vorab gebuchtes Online-Ticket für ein festes Datum. Zudem ist der Personalausweis oder Reisepass dringend erforderlich und man benötigt einen Nachweis über Impfung, Genesung oder negativen Test. Genesene müssen ihren damals positiven PCR-Test vorlegen – diesen solltest du also nicht vergessen. Sind die Unterlagen nicht vollständig, kann man den Park trotz eines gültigen Tickets nicht besuchen. Im Phantasialand gilt überall eine Maskenpflicht – auch bei der Nutzung der Attraktionen.

Europapark und Heidepark haben auch offen

Nicht nur das Phantasialand, sondern auch andere Freizeitparks öffnen wieder. So hat der Europapark in Rust (Baden-Württemberg) bereits seit dem 21. Mai 2021 geöffnet. Künftig sollen dort bis zu 10.000 Menschen täglich kommen dürfen. Das Heide Park Resort in Soltau (Niedersachsen) war einer der ersten Freizeitparks, welche wieder öffneten – am 1. Mai 2021 fiel dort der Startschuss.

Diese Freizeitparks haben auch geöffnet