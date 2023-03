Chryssanthi Kavazi: Das sagt Tom Beck zu ihrer Let’s Dance-Teilnahme!

Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov schwingen bei „Let’s Dance“ ihr Tanzbein. Die GZSZ-Beauty und der Profitänzer haben zwar bisher nicht die höchste Punktzahl erzielt, aber haben es dennoch in die nächste Runde geschafft und konnten das Publikum überzeugen. Im Interview plaudert die Schauspielerin darüber, wie die ersten Shows waren und was ihr Freund Tom Beck zu ihrer Teilnahme in der beliebten RTL-Show sagt.

KUKKSI konnte Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov beim Tanztraining treffen. Dort verriet die Schauspielerin, wie die Show für sie bisher war. „Jede Woche ist anders, was auch an dem Tanz liegt. Aber es macht richtig viel Spaß. Man beginnt immer sonntags, wo man denkt, wie man das auf die Reihe bekommen soll. Am Mittwoch ist der schönste Tag, denn dann können wir im Training eine Choreographie durchtanzen und man freut sich auf Freitag. Es ist aufregend und macht viel Spaß, obwohl man öfter kaputt ist“, sagt Cryssanthi Kavazi im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So zufrieden ist Vadim Garbuzov mit Cryssanthi Kavazi

Auch Vadim Garbuzov meint: „Das waren bisher aufregende Shows. Die sind nicht super genial abgelaufen bezüglich der Punkteanzahl. Aber wir hatten sehr viel Spaß.“ Und wie zufrieden ist der Tanzprofi mit ihrer Leistung bisher? „Sie kämpft und versucht, sich zu verbessern. Wir kommen miteinander sehr gut zurecht und es geht immer weiter bergauf. Ich liebe es, wenn sie sich verbessert. In dieser Woche habe ich das auch gefühlt. Es gibt immer Schwächen – wir arbeiten intensiv an der Fußarbeit und Körperspannung“, verriet er uns.

Tom Beck steht voll hinter Cryssanthi Kavazi

Cryssanthi Kavazi hat auch verraten, was ihr Liebster Tom Beck zu ihrer Teilnahme bei „Let’s Dance“ sagt. „Tom freut sich. Er drückt mir jeden Freitag vordem TV die Daumen und ist sehr stolz auf mich“, schwärmt die GZSZ-Schauspielerin. Die nächste Live-Show steht bereits in den Startlöchern. Das Tanzpaar fühlt sich gut vorbereitet. „Wir haben eine gute Trainingswoche gehabt und fühle mich gut vorbereitet. Ich hoffe, dass wir in der Live-Show die Leistung bringen können“, plaudert Vadim Garbuzov aus. Die nächste Folge von „Let’s Dance“ zeigt RTL an diesem Freitag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? So bereiten sich Philipp Boy und Patricija Ionel auf Let’s Dance vor!