Carsten Spengemann erinnert sich: So war die erste Begegnung mit Daniel Küblböck

Gemeinsam mit Michelle Hunziker moderierte Carsten Spengemann die erste Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Der Moderator findet rührende Worte für Daniel Küblböck und erinnert sich an die erste Begegnung mit dem Sänger.

Kaum ein Kandidat hat in der Geschichte von „Deutschland sucht den Superstar“ so sehr polarisiert, wie Daniel Küblböck. Er gab selbst zu, nicht der beste Sänger zu sein – jedoch wollte er die Menschen unterhalten. Und genau das hat der damals 18-Jährige in der ersten Staffel von DSDS auch geschafft.

Carsten Spengemann präsentierte damals DSDS und hat Daniel Küblböck sofort ins Herz geschlossen. „Daniel war, glaube ich, mit seiner Art und Weise ein paar Jahre, vielleicht sogar ein Jahrzehnt voraus. Heutzutage darf jeder sein, wie er will“, sagt der 52-Jährige in einem Interview mit RTL.

„Diese Offenheit, die mir von Daniel entgegenkam, die werde ich nie vergessen“

Der Moderator erinnert sich noch an den ersten Castingtag in München. „In der Reihe saß jemand, der da schon visuell irgendwie gar nicht hineinpasste. Also wirklich eine Erscheinung, wo du sofort hingeguckt hast“, so Carsten Spengemann. Zum damaligen Zeitpunkt waren in der Castingshow eigentlich keine Instrumente erlaubt – dennoch hatte Daniel Küblböck eine Gitarre dabei. Genau das war aber der Grund, weshalb Carsten Spengemann mit Daniel Küblböck schnell ins Gespräch kam: „Diese Offenheit, die mir von Daniel entgegenkam, die werde ich nie vergessen.“

Als er in der ersten Runde weiterkam, sei ihm Daniel Küblböck um den Hals gesprungen. Die erste Staffel von DSDS wurde extrem erfolgreich – damit hat zum damaligen Zeitpunkt niemand gerechnet. Die Kandidaten wurden über Nacht zum Stars – und der mediale Druck war dementsprechend groß.

Mit dem Hype sei Daniel Küblböck laut Carsten Spengemann jedoch locker umgegangen: „In dieser ganzen Medien Highfly Glamourwelt war er derjenige, der uns alle so ein bisschen geerdet hat, der uns Normalität mitgegeben hat. Was sehr paradox klingt, wenn man bedenkt, dass er eigentlich der bunteste Vogel war. Aber er war so ein bisschen das kleine Rädchen, was die ganze Maschinerie zusammengehalten hat.“

Daniel Küblböck verschwand am 9. September 2018 von einem Kreuzfahrtschiff. Drei Jahre später wurde der Sänger für tot erklärt. Am 27. August wäre der DSDS-Star 40 Jahre alt gewesen. Zu dem Anlass zeigt die ARD eine dreiteilige Doku mit dem Titel „Die Küblböck-Story · Eure Lana Kaiser“.

„Die Küblböck-Story · Eure Lana Kaiser“ ist in der ARD-Mediathek verfügbar. Die erste Folge läuft am 27. August 2025 um 23.50 Uhr im Ersten und die anderen zwei Folgen einen Tag später im BR.