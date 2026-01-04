Capital Bra wieder in die Sucht abgerutscht: „Ich kann nicht mehr“

Capital Bra hat sich mit einem erschütternden Instagram-Video zu Wort gemeldet. Monatelang sei der Rapstar clean gewesen – doch nun ist er offenbar wieder in die Drogensucht abgerutscht.

In dem Instagram-Video sieht man Capital Bra mit einer blutigen Nase. „Alles, was ihr gesehen und gehört habt, auch was ihr noch erfahren werdet, stimmt. […] Ich habe lange damit gekämpft, mit meiner Sucht, und sehr, sehr viele Leute in eine komische Lage gebracht. In eine sehr schwierige Lage“, berichtet Capital Bra, welcher bürgerlich Vladislav Balovatskyschon heißt.

„Ich kann nicht mehr um Verzeihung bitten“

„Ich kann nicht mehr um Verzeihung bitten. Dieses ‚Es tut mir leid, es tut mir leid‘, aber Inshallah (so Gott will, d. Red.) verzeiht ihr mir. Glaubt mir, das macht auch so keinen Spaß“, berichtet der Rapstar. Danach bricht Capital Bra das Video ab.

Fans sind in großer Sorge. Die blutige Nase könnte mit Kokainkonsum in Verbindung stehen. Sein langjähriger Vertrauter Drilon hat zudem in einem Jahresrückblick verlauten lassen, dass Capital Bra im vergangenen Sommer rückfällig wurde. „Wenn man zu viel Party macht, kann es passieren, dass der Körper nicht mehr mitmacht, auch die Nase“, berichtet sein ehemaliger Manager. 2020 hatte Capital Bra zugegeben, vom Schmerzmittel Tilidin abhängig zu sein. Neben dem möglichen Rückfall lief auch sonst das vergangene Jahr für Capital Bra nicht gut: Nach zehn Jahren hatte sich der Rapper von seiner Jugendliebe getrennt.

Capital Bra bringt Doku heraus

Parallel dazu entsteht eine Dokumentation über Capital Bra, welche den Titel „Der Weg ins Licht“ trägt. In dem Film will der Rapper intime Einblicke in sein Leben geben. Auch seine persönlichen Krisen – darunter die Drogenprobleme – werden in dem Film thematisiert. 2025 zeigte eine Netflix-Doku den Absturz des Rappers Haftbefehl – der Film hatte einen riesigen Erfolg.

HINWEIS DER REDAKTION | Die Sucht & Drogen Hotline ist unter der Telefonnummer 01806 313031 zu erreichen. Sie bietet telefonische Beratung, Hilfe und Informationen durch erfahrene Fachleute aus der Drogen- und Suchthilfe. An die Sucht & Drogen Hotline können sich sowohl Menschen mit Suchtproblemen als auch deren Angehörige, Freunde oder Kollegen wenden. Das Angebot ist kostenpflichtig: 0,20 € pro Anruf aus dem deutschen Festnetz und aus dem Mobilfunknetz. Hilfe findest du auch bei den Suchtberatungsstellen bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Einen Überblick über alle Beratungsstellen gibt es auf der KUKKSI Hilfeseite.