Justin Bieber: So bekämpfte er seine Drogensucht!

Justin Bieber ist einer der erfolgreichsten Sänger weltweit. In den vergangenen Jahren hatte es der Teenie-Star jedoch nicht einfach: Der Musiker wäre an seiner Drogensucht fast zugrunde gegangen.

In seiner YouTube-Dokumentation „Seasons“ spricht der Sänger ausführlich über sein Leben. In der neuesten Folge ging es auch um seine Drogensucht. „Es war echt irre gruselig“, sagte er zu seiner Drogensucht. „Ich wachte morgens auf und das Erste, was ich tat, war, Tabletten zu schlucken und einen Joint zu rauchen. So begann mein Tag“, gestand der Sänger weiter. Mit 13 Jahren war er von Tabletten und Cannabis abhängig.

Justin Bieber fing schon früh an

Damals sei er jung gewesen und wollte experimentieren – das hätte ihn beinahe das Leben gekostet. „Doch in meinem Fall fand es auf einem ganz anderen Level statt. Ich hatte eine Tonne an Geld und viele andere Dinge“, sagt Justin Bieber. „Ich hatte niemals die Sicherheit erfahren, die man in einer stabilen Familie erlebt. Ich kannte weder Zuverlässigkeit, noch Verantwortung oder Beständigkeit. Ich habe mir eingebildet, dass ich happy bin, wenn ich das kriege, was ich will“, offenbart der Sänger.

Er sagte den Drogen den Kampf an

Irgendwann habe er den Entschluss gefasst, den Drogen den Rücken zu kehren – aber wie ist er von seiner Sucht losgekommen? „Im Grunde genommen habe ich zu mir gesagt: ‚Gott, wenn du real bist, dann hilf mir, die Tabletten und den ganzen anderen Mist loszuwerden. Tust du das, dann mache ich den Rest der Arbeit.‘ Genau das habe ich dann getan, und von da an ging es mir gut“, so der 25-Jährige. „Ich habe meinen Körper in der Vergangenheit derart missbraucht, dass ich nun während meines Genesungsprozesses sicherstellen werde, die Hülle, die Gott mir gegeben hat, gut zu behandeln“, so der „Yummy“-Interpret. Und natürlich stand ihm auch seine Liebste Hailey zur Seite…