Bürgergeld-Empfänger wehrt sich gegen Arbeit – „Hartz und herzlich“-Pascal will Bescheinigung vom Arzt

Pascal aus „Hartz und herzlich“ will nicht arbeiten. Und Maßnahmen des Jobcenters besucht er erst recht nicht oder bricht diese vorzeitig ab. Nun will sich der Bürgergeld-Empfänger von einem Arzt bescheinigen lassen, dass er aufgrund seiner Behinderung gar nicht arbeiten kann.

Der 23-jährige Protagonist aus „Hartz und herzlich“ verweigert jegliche Arbeit und Maßnahmen des Jobcenters. Mit allen Mitteln versucht er, sich dagegen zu wehren. Nun geht der Bürgergeld-Empfänger noch einen Schritt weiter und will sich von Arbeit befreien lassen – mit einer ärztlichen Bescheinigung.

Pascal will eine Bescheinigung vom Arzt – damit er nie wieder arbeiten muss

In jungen Jahren litt Pascal an einer Gehbehinderung und saß deshalb sogar im Rollstuhl. Genau diese Tatsache soll ihn nun vor Jobcenter-Maßnahmen oder Arbeit retten. „Ich hatte einen Termin bei der orthopädischen Klinik Heidelberg für meine Arztbriefe“, meint Pascal. Der Mediziner soll laut Pascal eine Bescheinigung ausstellen, dass er gar nicht arbeiten kann. Dann sagt er noch grinsend in die Kamera: „Und damit muss das Jobcenter sich zufriedengeben.“ Dank des Arztes erhofft sich Pascal, dass er künftig gar nicht mehr zu Maßnahmen muss – ob sein Plan aufgehen wird?

Zuletzt hatte Pascal mit vielen Problemen zu kämpfen. Der 23-Jährige ist bei seiner Mutter Beate aus der Wohnung herausgeflogen, weil er sich nicht an den Kosten beteiligt hat. Seitdem ist der Protagonist aus „Hartz und herzlich“ wohnungslos und kommt bei Freunden oder am Bahnhof unter. Zuletzt wollte Pascal eine Wohnung, die vom Jobcenter finanziert wird – jedoch werden die Kosten bei unter 25-Jährigen nur in Ausnahmefällen übernommen.

Und auch beim Bürgergeld sieht es eng aus. Da der 23-Jährige immer wieder die Maßnahmen abgebrochen hat, bekam er letztendlich gar keine Leistung mehr – eine Situation, welche sich der Protagonist aus „Hartz und herzlich“ selbst zuzuschreiben hat. Dennoch gibt er dem Jobcenter die Schuld an seiner misslichen Lage und wollte die Behörde sogar erpressen. Zuletzt hat Pascal eine Maßnahme abgebrochen, da ihm der Anfahrtsweg von zehn Kilometern zu lang war.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.