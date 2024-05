BTN-Star Pia Trümper wurde mit 15 Jahren sexuell missbraucht!

In der RTLZWEI-Soap „Berlin – Tag & Nacht“ ist Pia Trümper als Amelie zu sehen. In der Serie wurde die Darstellerin in einem Restaurant mit K.-o.-Tropfen betäubt und missbraucht. Besonders schlimm: Es waren Szenen, welche die Darstellerin auch privat erleben musste.

Pia Trümper musste einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Die Darstellerin wurde im Teeniealter sexuell missbraucht – deshalb waren die Dreharbeiten für „Berlin – Tag & Nacht“ für den Serien-Star besonders schlimm. „Ich habe noch nie öffentlich darüber geredet: 2017 – da war ich 15 Jahre alt – wurde ich sexuell missbraucht“, sagt Pia Trümper in der Bild-Zeitung.

Die Szenen für BTN waren deshalb besonders herausfordernd. „Im ersten Moment habe ich mich natürlich gefreut, dass mir diese Storyline gegeben und dementsprechend zugetraut wird. Ich habe dann aber schnell realisiert, dass da eine riesige Herausforderung auf mich zukommt, weil es auch für mich ein Trigger-Thema ist“, sagt die Amelie-Darstellerin.

Pia Trümper wurde von ihrem besten Freund missbraucht

Besonders perfide: Pia Trümper wurden von ihrem damaligen besten Freund sexuell missbraucht. „Ähnlich wie bei Amelie konnte ich mich dagegen nicht wehren, mit dem Unterschied, dass bei mir keine K.-o.-Tropfen im Spiel waren, sondern ich geschlafen habe und es von einer Person ausging, von der ich es niemals erwartet hätte – meinem damaligen besten Freund!“, so der „Berlin – Tag & Nacht“-Star in der Bild.

Bisher hat Pia Trümper geschwiegen – jedoch soll das kein Tabu-Thema mehr sein. „Ob ich will oder nicht, ist es ein Teil meiner persönlichen Geschichte. Früher habe ich mich dafür geschämt, gab mir selbst die Schuld. Die Frage, ob ich es hätte verhindern können, hat mich kaputtgemacht. […] „Es sollte aber normal sein, dass Betroffene über ihr Trauma reden dürfen, ohne Angst zu haben, dafür verurteilt oder als Lügner dargestellt zu werden. Ich will nicht mehr schweigen, denn ich habe keine Angst mehr“, öffnet sie sich.

