Brillen-Drama bei „Bauer sucht Frau“: Michaela überrascht Thomas mit Geständnis

Bei „Bauer sucht Frau“-Thomas will einfach keine Ruhe einkehren. Erst schickt er Sandra nach Hause und dann kommt Michaela mit einem Geständnis um die Ecke.

In der dritten Folge von „Bauer sucht Frau“ hatte Michaela noch viel Druck gemacht und forderte von Thomas eine Entscheidung zwischen ihr und Sandra. Der Landwirt hatte sich zu dem Zeitpunkt noch nicht in die Karten schauen lassen – doch jetzt hat er sich entschieden: Er schickt Rivalin Sandra nach Hause, Michaela darf weiter auf dem Hof bleiben.

Michaela macht ein Geständnis

Nach den gemeinsamen Arbeiten auf dem Hof finden sich die beiden am Küchentisch ein. Michaela nutzt die Gelegenheit, um ein Geständnis zu machen. Denn seit kurzem ist sie Brillenträgerin – auf den ersten Blick mag das kein großes Problem sein. Jedoch hatte Thomas zuvor klargestellt, dass er Frauen ohne Brille bevorzugt. Womöglich ein Grund, weshalb Sandra den Hof verlassen musste?

Tatsächlich wirkt der „Bauer sucht Frau“-Kandidat im Einzelinterview zunächst nicht glücklich. „Also wo sie das Geständnis gemacht hat mit ihrer Brille, war ich erst mal ein bisschen … nicht geschockt, aber … Ich finde Frauen ohne Brille sympathischer als mit Brille“, so der 39-Jährige.

Dann sagt er zu Michaela: „Aber ich hab dich ja ohne Brille kennengelernt und was ich halt wirklich nicht so toll finde bei Frauen, war eine Brille. Macht manche Frauen älter.“ Er stellt jedoch auch klar, dass er eine Brille bei Michaela akzeptieren würde – denn schließlich gehört diese zu ihr.

„Ich hab mich in sie verknallt“

Michaela ist total erleichtert. Jedoch wäre es auch skandalös gewesen, wenn der Biobauer seine Hofdame wegen einer Brille nach Hause geschickt hätte. Denn der 39-Jährige ist selbst auch Brillenträger. Und dann gesteht er sogar: „Also mir ist völlig egal, ob sie eine Brille trägt oder nicht, denn ich hab mich in sie verknallt.“ Michaela weiß jedoch noch nichts von seinen Gefühlen.

RTL zeigt „Bauer sucht Frau“ immer montags um 20.15 Uhr und ist vorab bei RTL+ abrufbar.