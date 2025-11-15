„Bauer sucht Frau“ 2025: Hofdame setzt Kandidat Thomas unter Druck

Bei „Bauer sucht Frau“ wird die Hofwoche für Thomas zur Herausforderung. Denn eine Hofdame setzt den Landwirt unter Druck und fordert von ihm eine Entscheidung.

Bei „Bauer sucht Frau“ sind die Hofwochen bereits in vollem Gange. Die Kandidaten lernen ihre Hofdamen näher kennen – so auch Thomas aus dem Erzgebirge. Doch auf dem Hof des 39-Jährigen ist der Konkurrenzkampf ausgebrochen. Denn der Landwirt hat gleich zwei Hofdamen mit auf sein Anwesen genommen.

Michaela fordert eine Entscheidung von Thomas

Sowohl Michaela als auch Sandra versuchen das Herz des 39-Jährigen zu erobern. Vor allem Michaela scheint es ein Dorn im Auge zu sein, dass eine weitere Kandidatin mit auf dem Hof ist. Und deshalb fordert die Hofdame am Frühstückstisch eine Entscheidung von Thomas.

Thomas läutet in der neuen Folge von „Bauer sucht Frau“ den Tag mit einem ausgewogenen Frühstück ein. Bald treffen auch Michaela und Sandra ein, welche Platz auf einer Hollywoodschaukel nehmen. Sandra genießt die Zeit in vollen Zügen – Michaela dagegen ist extrem angespannt.

„Im ersten Moment war ich so ein bisschen sprachlos“

„Unsere Gedanken kreisen halt, wie du dich dann irgendwann entscheiden wirst“, platzt es aus der 35-Jährigen heraus. Dann bohrt sie bei Thomas nach, ob er denn eine Favoritin habe. Bei Sandra sorgt das für Verwirrung: „Im ersten Moment war ich so ein bisschen sprachlos, weil wir hatten ja erst eine Nacht zusammen verbracht.“ Die 33-Jährige findet es „nicht in Ordnung“, dass Michaela ihm schon so zeitig „die Pistole auf die Brust“ setzt.

Auch Thomas war etwas überfordert. Aber der Bauer gibt dann schließlich zu: „Ich hab schon eine Tendenz.“ Einen Namen hat der Mutterkuhhalter jedoch nicht verraten – denn er sei sich noch nicht ganz sicher. „Ich hoffe, dass ich das bin“, bangt Michaela. Und somit bleibt die Hofdame weiter unwissend und für wen sich Thomas letztendlich entscheidet, wird die Zeit zeigen.

RTL zeigt „Bauer sucht Frau“ immer montags um 20.15 Uhr. Die Folge ist vorab bei RTL+ abrufbar.