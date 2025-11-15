Briefe und Pakete verschicken: Das sind die Fristen an Weihnachten 2025

Ein Geschenk für die Verwandten in Spanien oder die Freunde in Süddeutschland – damit Päckchen und Briefe zu den Festtagen pünktlich ankommen, sollten unbedingt einige Fristen eingehalten werden.

Millionen Pakete und Briefe werden in der Weihnachtszeit verschickt. Jedes Jahr aufs Neue entwickelt sich in den Wochen vor Heiligabend ein wahrer Versand-Marathon. Bei der Weihnachtspost gilt: Umso früher, umso besser! Doch mit den Geschenken kommt die alljährliche Frage: Wann muss das Paket spätestens angeschickt werden?

Weihnachtskarten versenden – bis wann?

Briefe und Weihnachtskarten sollten bis zum 20. Dezember 2025 vor der Leerung im Briefkasten liegen, wie die Deutsche Post auf ihrer Internetseite mitteilt.

Das sind die Fristen bei Paketdiensten

Nationale Sendungen mit DHL

Bis Samstag, dem 20. Dezember 2025, sollte das Paket in einer Filiale, einem Paketshop oder einer Packstation abgegeben werden. Nationale Express-Sendungen und Einschreiben können bis zum 22. Dezember 2025 abgegeben werden.

Paket mit DHL ins Ausland verschicken

Wenn man Pakete ins Ausland versendet, gelten andere Fristen. Denn die Päckchen müssen im Gegensatz zu nationalen Sendungen deutlich eher abgegeben werden. Besonders früh sollte man dran sein, wenn Pakete außerhalb Europas gesendet werden.

In Nachbarländer: Montag, 15.12.2025

In sonstige europäische Länder: Donnerstag, 11.12.2025

Außerhalb Europas: Mittwoch, 26.11.2025

GLS

GLS-Pakete können bis zum 19. Dezember 2025 um 12 Uhr aufgegeben werden, damit diese rechtzeitig bis zu den Feiertagen ankommen. Bei Paketen in EU-Nachbarländer hat der Paketdienst eine Frist bis zum 18. Dezember 2025 angegeben. Bei anderen EU-Ländern wurde der 17. Dezember 2025 genannt, für Pakete in Länder außerhalb der EU gilt der 15. Dezember 2025.

DPD

Das Weihnachtspaket sollte bis zum 19. Dezember 2025 auf den Weg gebracht werden. Expresspakete können bis zum 23. Dezember 2025 abgegeben werden. Bei einem internationalen Versand ist der letzte Abgabetag der 17. Dezember 2025.

Hermes

Bei Sendungen innerhalb Deutschlands gilt bei Hermes eine Frist bis zum 19. Dezember 2025 um 12 Uhr. Diese müssen dafür in einem Hermes Paketshop abgegeben werden. Bei internationalen Paketen hat Hermes je nach Land unterschiedliche Fristen angegeben – diese sind meist zwischen dem 10. und 13. Dezember 2025. Für den EU-weiten Versand von Paketen ist der Richtwert der 12. Dezember 2025.

Amazon

Der Versandhändler Amazon nennt keine Fristen für die pünktliche Zustellung. Vor dem Kauf sollen sich Kunden auf der Produktdetailseite über die Lieferzeitangabe informieren. „Aktuell kennzeichnen wir Produkte, die rechtzeitig zum Fest geliefert werden können, mit einem Label ‚Wird vor Weihnachten geliefert'“, erklärt Amazon-Sprecher Alexander Voirin gegenüber dem Portal „t-online“.