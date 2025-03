Brett Gardner: Sein Sohn stirbt mit nur 14 Jahren

Baseballstar Brett Gardner und seine Frau Jessica müssen einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Das Paar gab bekannt: Ihr Sohn ist im Alter von nur 14 Jahren verstorben.

Der Sohn von Brett Gardner und seiner Frau Jessica sei im Urlaub plötzlich erkrankt. Miller sei anschließend friedlich im Schlaf verstorben, teilten die Eltern auf der Plattform X mit.

„Wir haben zu diesem Zeitpunkt so viele Fragen und so wenige Antworten. Am Morgen des Freitags, 21. März, ist er friedlich im Schlaf verstorben“, teilten seine Eltern in einem Statement mit. Weitere Details zu den Todesumständen sind bisher nicht bekannt.

Der plötzliche Tod ihres Sohnes kam völlig unerwartet und ist ein schwerer Schicksalsschlag. Um mit dem schweren Verlust umzugehen, bittet die Familie um Privatsphäre. Miller hinterlässt nicht nur seine Eltern, sondern auch seinen Bruder Hunter.

„Miller war ein geliebter Sohn und Bruder, und wir können uns unser Leben ohne sein ansteckendes Lächeln noch immer nicht vorstellen. Er liebte Football, Baseball, Golf, Jagen, Angeln, seine Familie und seine Freunde. Er genoss jeden Tag sein Leben in vollen Zügen“, heißt es weiter. „Sie dankten „allen, die in dieser schwierigen Zeit ihre Unterstützung und Ermutigung angeboten haben.“

Statement from Brett and Jessica Gardner:

With heavy hearts we are saddened to announce the passing of our youngest son, Miller. He was 14 years old and has left us far too soon after falling ill along with several other family members while on vacation. We have so many… pic.twitter.com/lBCBVmKGUe

— New York Yankees (@Yankees) March 23, 2025