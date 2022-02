Bob Saget: Todesursache steht fest!

Es war einer der schlimmsten Nachrichten in diesem angebrochenen Jahr – und sie schockte nicht nur Hollywood. Schauspieler Bob Saget verstarb ganz überraschend mit 65 Jahren. Der plötzliche Tod warf viele Fragen auf. Doch nun ist die Todesursache um den allseits beliebten Hollywood-Star geklärt.

Der Schauspieler war leblos in seinem Hotelzimmer in Orlando gefunden worden. Rettungskräfte konnten auch nichts mehr für ihn tun. Über Wochen wusste man nicht, woran er plötzlich verstorben war und ob es sich vielleicht sogar um ein Verbrechen gehandelt hat. Doch nun weiß man endlich mehr.

Die Todesursache von Bob Saget

Die Schocknachricht traf nicht nur die Angehörigen und Freunde des Schauspielers, sondern ganz Hollywood und viele Fans weltweit. Ein beliebter und begabter Star starb ganz plötzlich in seinem Hotelzimmer. Man untersuchte den 65-Jährigen auf Alkohol- und Drogenkonsum. Beides konnte nicht nachgewiesen werden. Ebenso konnten die Rechtsmediziner ein Fremdeinwirken ausschließen. Sie kamen auf ein ganz anderes Ergebnis. Der US-Amerikaner hatte sich am Hinterkopf gestoßen und die Verletzung auf die leichte Schulter genommen. Dabei kam es scheinbar zu Hirnblutungen, wie die Familie des Verstorbenen gegenüber der TMZ verriet.

Noch immer große Trauer um den Star

Es ist etwas mehr als einen Monat her und dennoch ist die Trauer um den Schauspieler sehr groß. Genau deshalb wollte die Familie des Stars diese Informationen mit der Öffentlichkeit teilen. „Während wir weiterhin gemeinsam trauern, bitten wir alle, sich an die Liebe und das Lachen zu erinnern, das Bob in diese Welt gebracht hat“, setzten sie in ihrem Statement fort. Seinem Umfeld habe er nämlich immer gezeigt, dass man Probleme mit Lachen und Umarmungen aus der Welt bringen solle. Schon gelesen? Todesfälle 2021: Diese Promis sind verstorben.