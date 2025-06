Bittere Abfuhr für Nikola Glumac: Kim Virginia Hartung redet nur noch mit ihrem Therapeuten

Das Drama rund um Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac geht offenbar in die nächste Runde. Die beiden haben sich erstmals wieder getroffen – ein Gespräch fand jedoch nicht statt. Denn die 30-Jährige will nur mit ihrem Therapeuten reden.

Zwischen Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac kam es nach dem Eklat zu einem ersten Aufeinandertreffen. Es handelte sich dabei um einen geschäftlichen Termin – jedoch hatte der „Temptation Island“-Star dennoch große Erwartungen. Doch der 29-Jährige bekam eine Abfuhr seiner Ex-Verlobten.

„Sie war total eiskalt zu mir und hat mich komplett ignoriert“

„Ich habe gestern Kim gesehen“, erklärte der TV-Star nach dem Wiedersehen bei Instagram. „Hab versucht, ihr alles zu erklären und ihr zu sagen, was ich fühle. Hab ihr auch gesagt, wie sehr ich sie liebe und wie sehr ich sie vermisse“, so Nikola Glumac weiter. Doch er kassierte einen bitteren Korb: „Aber sie war total eiskalt zu mir und hat mich komplett ignoriert.“

Das Verhalten von Kim Virginia Hartung könne Nikola Glumac keinesfalls nachvollziehen. Die 30-Jährige will nicht mit ihrem Ex-Verlobten reden, sondern ausschließlich mit ihrem Therapeuten. „Wir hatten gestern den Business-Termin und ich hab‘ auch nichts verkauft, was nicht am Tisch war. Ich habe auch gesagt, es geht nur um den Business-Termin und ich möchte momentan noch nicht sprechen“, stellt sie bei Instagram klar. „Das ist meine Grenze“, so die bekannte Persönlichkeit.

Und weiter lässt sie verlauten: „Aber momentan ignoriere ich sogar meine beste Freundin. Nicht mal meine Mutti weiß Bescheid. […] Ich rede wirklich nur mit meinem Therapeuten“, so Kim Virginia Hartung. Denn ein Gespräch über die Dinge der vergangenen Zeit wären laut ihrer Einschätzung nicht sinnvoll: „Weil ich hab einfach eine Wut in mir, was das Thema betrifft. Ich möchte niemanden aktiv verletzen, mich aber selbst auch nicht.“ Dass Nikola Glumac mit „einer weinerlichen Story in der Öffentlichkeit“ nun versuchen würde, Druck aufzubauen, findet sie „absolut unangebracht“.