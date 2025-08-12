Connect with us

    Besser früh als spät: In diesem Discounter gibt es schon Lebkuchen und Schoko-Nikoläuse

    Weihnachten im Supermarkt
    Deutschland steht vor einer extremen Hitzewelle von bis zu 39 Grad. Doch bei einem Discounter stehen bereits Lebkuchen, Spekulatius und Schoko-Nikoläuse in den Regalen. 

    Die meisten haben sich wohl daran gewöhnt, dass in zahlreichen Supermärkten ab Ende August oder September die Weihnachtsschokolade auftaucht. Doch einem Discounter kann es wohl nicht schnell genug gehen: Bei Norma gibt es schon jetzt die ersten Schoko-Nikoläuse – und das mitten im Hochsommer.

    Bei Norma gibt es schon jetzt Lebkuchen und Schoko-Nikoläuse

    Ob Stuttgart oder Berlin – in zahlreichen Norma-Filialen sind schon die ersten Schoko-Nikoläuse zu finden. Und auch Spekulatius und Lebkuchen dürfen natürlich nicht fehlen.

    Wäsche trocknen
    Schluss mit Schweißflecken - diese Hausmittel-Tricks wirken besser als jede 60-Grad-Wäsche

    Die erste Weihnachtsschokolade mitten im Hochsommer – in den sozialen Netzwerken sorgt das für Gesprächsstoff. „Grill an oder Plätzchen-Ofen? Sommer oder Weihnachten, wofür entscheidest du dich?“, schreibt ein User laut RTL.de in den sozialen Netzwerken. Andere User wünschen im August „frohe Weihnachten“.

    Zahlreiche User finden die Aktion witzig. Andere dagegen können das absolut nicht nachvollziehen und fragen sich: Muss das denn schon im August sein? „Der Sommer war bis jetzt nicht ganz so prickelnd, aber jetzt schon Weihnachten? Norma, meint ihr nicht, ihr übertreibt?“, meint ein User bei Facebook.

    Darum gibt es bei Norma schon jetzt Weihnachtsschokolade

    Nun hat sich auch Norma zu der Kritik geäußert. „Das bedeutet, dass wir einen Teil des Weihnachtssortiments schon in den Sommermonaten in den Verkauf bringen, da die Produkte dann bereits sehr gefragt sind“, erklärte eine Sprecherin des Unternehmens gegenüber Schwäbische.

    „Grundsätzlich stellen wir fest, dass das Weihnachtssortiment in ganz Deutschland bereits jetzt bei den Kunden gut ankommt“, heißt es weiter. Weihnachtsschoki kann also schon genascht werden – einige Produkte kommen jedoch erst später in die Regale. Dazu zählen beispielsweise Adventskalender.

