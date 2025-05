„Berlin – Tag & Nacht“-Star Pia Trümper ist schwanger

Pia Trümper wurde durch die RTLZWEI-Soap „Berlin – Tag & Nacht“ bekannt. Die Darstellerin hat jetzt eine tolle Neuigkeit zu verkünden: Sie ist schwanger.

Die meisten Zuschauer kennen Pia Trümper durch ihre Rolle als Amelie bei „Berlin – Tag & Nacht“. Abseits der Hauptstadt-Soap startete die Darstellerin auch als Influencerin durch. Bei Instagram folgen ihr mehr als 80.000 Follower. Dort postet sie immer wieder Updates aus ihrem Alltag – und lässt jetzt eine Baby-Bombe platzen.

BTN-Star Pia Trümper erwartet ihr erstes Kind

Pia Trümper erwartet nämlich ihr erstes Kind. „Sie wissen es noch nicht, aber in drei Tagen werden sie einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen halten“, teilen sie und ihr Partner Dustin in einem Clip bei Instagram mit. Dazu sind sie beim Feiern bei einem Fußballspiel mit Tabak und Bier zu sehen. Wie die Darstellerin mitteilt, befindet sie sich offenbar in der 13. Schwangerschaftswoche: „Wir sind für den Trend möglicherweise ein bisschen too late to the party. 13 Wochen, um genau zu sein.“

Pia Trümper teilt zudem mit, dass sie nicht auf ihre Rolle als werdende Mutter reduziert werden will und sich deshalb mit weiteren Einzelheiten bei Instagram zurückhält. „Jetzt mal nur so fürs Protokoll. […] Ich werde jetzt nicht irgendwie #MomToBe in meine Insta-Bio schreiben. Aber das ist nicht meine gesamte Persönlichkeit. Ich habe ja auch noch andere Qualitäten“, so die Darstellerin.

Pia Trümper freut sich riesig auf den Nachwuchs: „Das ist alles ganz schön aufregend.“ Unter dem Post befinden sich zahlreiche Glückwünsche von Fans und BTN-Kollegen. „Ich werde Oma“, schreibt etwa Liza Waschke, welche bei „Berlin – Tag & Nacht“ die Mutter von Amelie verkörpert. Wie es nun für Pia Trümper bei „Berlin – Tag & Nacht“ weitergeht, ist unklar – es ist aber wahrscheinlich, dass das Drehbuch umgeschrieben oder angepasst wird. Denn in absehbarer Zeit wird Pia Trümper in den Mutterschaftsurlaub gehen.