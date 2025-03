„Berlin – Tag & Nacht“-Star Frank Winter trauert um seine geliebte Hündin Ingeborg

Frank Winter ist ein Urgestein bei „Berlin – Tag & Nacht“. Auch seine Hündin Ingeborg war in der RTLZWEI-Serie zu sehen. Nun muss der Darsteller sich von seinem geliebten Haustier verabschieden.

In einem bewegenden Video bei TikTok hat Frank Winter verkündet, dass seine Hündin Ingeborg verstorben ist. Zuletzt hatte der Vierbeiner heftige Schmerzen und musste deshalb eingeschläfert werden.

„Ich wollte euch nur Bescheid sagen, meine Ingeborg, meine kleine Wegbegleiterin, die ist heute eingeschläfert worden“, teilte der „Berlin – Tag & Nacht“-Star in dem sozialen Netzwerk mit. Zuletzt habe sie sich vor lauter Schmerzen „sehr gequält“ und musste deshalb erlöst werden.

„Ich liebe dich, meine kleine Fellprinzessin“

„Wir haben alles versucht, aber das ist das Beste für sie. Sie ist 14 geworden und sie hatte echt ein tolles Leben gehabt“, meint Frank Winter. Ingeborg wurde selbst einem breiten Publikum bekannt. Denn der Vierbeiner war immer wieder bei „Berlin – Tag & Nacht“ zu sehen. Er verabschiedet sich dann noch mit den Worten: „Ich hoffe, es geht dir jetzt besser da oben… Ich denke an dich… Ich liebe dich, meine kleine Fellprinzessin.“

Auch den anderen Darstellern ist Ingeborg über die vielen Jahren ans Herz gewachsen und verabschieden sich von der Hündin. Auf dem offiziellen Instagram-Kanal von „Berlin – Tag & Nacht“ wurde eine Bilderreihe von Ingeborg veröffentlicht. „In stiller Trauer: Wir werden dich nie vergessen“, heißt es darin.

Über ein Casting kam Frank Winter zu „Berlin – Tag & Nacht“. In der RTLZWEI-Serie ist er seit der 26. Folge zu sehen und damit ein echtes Urgestein. In der Serie ist seine Serienfigur Piet der Chef vom Club Matrix und macht es den Mitarbeitern nie ganz einfach. Mit seiner Serienfigur habe er gar nicht so viele Gemeinsamkeiten: „Die denken, ich spiele mich selber. Das ist absurd“, erklärte er in einem Interview mit Promiflash. Privat sei der Familienvater viel ruhiger.