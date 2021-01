Berlin – Tag & Nacht-Theo & Joe: Bitterer Kampf um Peggy!

Mit seiner Rückkehr hat wohl niemand gerechnet! Theo taucht plötzlich wieder im Kiez bei “Berlin – Tag & Nacht” auf. Paula und Joe wollen ihn loswerden und haben auch schon einen Plan – doch dann kommt es zu einem erbitterten Kampf um Peggy.

Theo (Ranndy Frahm) hatte bei “Berlin – Tag & Nacht” für ziemlich viel Chaos gesorgt. Kurz vor seiner Inhaftierung hinterließ er blankes Entsetzen: Er hatte nicht nur für eine krasse Explosion in der WG gesorgt, wodurch auch Peggy (Katrin Hamann) entstellt wurde und das Loft in Schutt und Asche lag, sondern hat sich auch nicht wirklich um seinen Sohn Jannes (Benjamin Mittelstädt) gekümmert – dieser hatte einen heftigen Drogenabsturz. Paula (Laura Maack) macht ihren Bruder dafür verantwortlich. Nichts als Ärger um Theo!

Theo kommt nach Berlin zurück

Doch nun ziehen erneut dunkle Wolken auf: Nach seiner längeren Abwesenheit kommt er wieder nach Berlin zurück. Paula und Joe (Lutz Schweigel) sind über seine Rückkehr absolut geschockt. Doch sie haben einen Plan, um ihn loszzuwerden: Damit er endlich auf eigenen Beinen steht, wollen die beiden ihm eine Bleibe und einen Job besorgen. Joe hat die Befürchtung, dass Theo die Gutmütigkeit jedoch nur ausnutzen könnte. Und damit könnte er nicht ganz Unrecht haben!

Joe und Paula wollen ihn loswerden

Tatsächlich hat Joe einen Job sowie eine Bude für Theo besorgt. Doch dann lässt Theo einen fiesen Spruch zu Peggy los! Joe ist komplett fassungslos und bereut, ihn geholfen zu haben. Paula will ihn wieder aufbauen. Doch Joe beschleicht plötzlich das ungute Gefühl, dass sie nicht zum letzten Mal von Theo gehört haben. Und tatsächlich kommt es einige Tage später zum Eklat: Theo kreuzt nicht nur bei Jannes auf, sondern Joe befürchtet auch, dass er dunkle Machenschaften verfolgt, denn er ist nicht zur Arbeit erschienen.

Theo und Joe kämpfen um Peggy

Theo könnte wieder irgendwelche Dummheiten anstellen – und so kommt es auch. Theo will Peggy suchen, um sie für sich zurückgewinnen! Joe kann es nicht fassen und will fasst auf sein Bike steigen und selbst nach ihr suchen. Wie darauf wohl Paula reagieren wird? Der Streit scheint nun völlig zu eskalieren…