Berlin – Tag & Nacht: JJ taucht in der WG auf!

Fabrizio ist bei „Berlin – Tag & Nacht“ erst kürzlich zurückgekehrt. Mittlerweile hat er sich wieder ganz gut in der WG eingelebt. Doch seine Freude wird bald betrübt: JJ taucht nämlich ebenfalls wieder auf! Über die Rückkehr seiner Ex ist er gar nicht begeistert.

Erst jetzt wurde bekannt, dass Sina Minou als Caro wieder ans Set der beliebten Serie zurückgekehrt. Und auch Fabrizio, Ole, Theo und Sabrina sind wieder bei „Berlin – Tag & Nacht“ zu sehen. Doch die Rückholaktion der früheren Darsteller geht weiter: Nun ist auch bald wieder Julia Jasmin Rühle als JJ in der Serie zu sehen.

Fabrizio ist über Rückkehr von JJ geschockt

Fabrizio ist total geschockt, als plötzlich JJ vor der Tür steht. Denn eigentlich hat er mit dem Kapitel abgeschlossen und hat sie aus seinem Leben gestrichen. Doch nun tauchen wieder alte Gefühle auf und versucht, aus der Situation zu flüchten. Er rechnet mit ihr ab und macht seiner Ex bittere Vorwürfe. Den Frust lässt er dann an seinen Kollegen ab – doch noch ahnt er nicht, dass JJ in der WG einziehen wird. Als Fabrizio davon erfährt, ist er außer sich – um jeden Preis will er den Einzug verhindern.

Darum hat JJ die Serie damals verlassen

Julia Jasmin Rühle ist damals wegen ihrer Tochter aus der Serie ausgestiegen. „Anfangs war ich euphorisch. […] Mit den Jahren wurde es schwieriger für mich, mit immer anderen Männern zu drehen. Es gab eine einschneidende private Situation: Ich brachte meine Tochter in die Schule. Sie war traurig, hatte Tränen in den Augen und sagte: ,Mama, ich möchte nicht, dass du im Fernsehen andere Männer küsst. Das tut mir weh!‘ Und es sei ihr peinlich und unangenehm. Das war einer der entscheidenden Punkte für mich, aufzuhören“, erzählte die Darstellerin mal in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Die erste Folge mit JJ zeigt RTLZWEI am 17. Juni 2020 um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Schon gelesen? Julia Jasmin Rühle: Was macht BTN-JJ eigentlich heute?