Berlin – Tag & Nacht-Dean: Der Seitensprung mit Amelie fliegt auf!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” deutet sich ein Liebes-Drama an. Dean hat kürzlich mit Amelie geschlafen – doch nun erfährt Olivia die ganze Wahrheit über den Seitensprung. Daraufhin trennt sie sich von Dean.

Olivia (Jéssica Sulikowski) hatte damals zunächst gezögert, bis sie sich auf Dean (Adonis Jovanovic) eingelassen hat. Doch dann hat sie sich ihm geöffnet – seither sind sie für die Fans DAS Traumpaar bei “Berlin – Tag & Nacht”. Doch zuletzt zogen dunkle Wolken auf: Die beiden haben nicht nur Amelie (Pia Trümper) angefahren, sondern Dean landete danach mit ihr auch noch im Bett. Doch nun kommt der Seitensprung raus – das hat bittere Konsequenzen für Dean. Und auch, dass die beiden am Steuer saßen und Amelie angefahren haben, fliegt nun auf.

Olivia erfährt vom Seitensprung mit Amelie

Dean fällt aus allen Wolken, als plötzlich Milla (Liza Waschke) mitten in der Nacht bei ihm vor der Tür steht und ihm mit dem Seitensprung konfrontiert. Offenbar hat Amelie zuvor alles ausgeplaudert – Milla ist über Dean stinksauer. Das Gespräch bekommt auch Olivia mit und kann nicht fassen, was sie dort hört. Sie ist daraufhin am Boden zerstört und trennt sich sofort von Dean. Die Trauer wandelt sich bei ihr in Hass um und stellt Dean zur Rede.

Die Wahrheit über den Unfall kommt ans Licht

Kurz danach kommt es noch viel schlimmer, denn auch die Wahrheit über den Unfall kommt ans Licht. Amelie ist daraufhin verschwunden – Dean und Olivia raufen sich zusammen, um nach ihr zu suchen. Sie wollen verhindern, dass auch Milla von dem Unfall erfährt. Doch Amelie bleibt hart und will Milla und Eric (Christoph Dannenberg) alles erzählen – das zieht sie dann auch durch! Milla kündigt Olivia daraufhin die Freundschaft. Dann wird sie von Eric zur Polizeiwache gebracht, damit sie sich wegen Fahrerflucht stellt. Dean stellt sich ebenfalls – er hofft, dass er so wieder mit Olivia zusammenkommt. Sie bleibt aber hart und gibt Dean keine zweite Chance. Olivia selbst bekommt aber ebenfalls große Probleme: Milla sorgt dafür, dass sie ihren Job im Body Burn und bei den GoGos verliert. Olivia hat alles verloren und ist komplett allein – vorerst kommt sie bei Tara unter…