Bella Hadid gesteht: Erste Beauty-OP schon mit 14 Jahren!

Wenn man an Hollywood denkt, dann hat man immer direkt die Schönen und Reichen vor den Augen. Doch der Schein trübt. Denn in einem neuen Interview von Bella Hadid merkt man erst einmal, wie groß der Druck auf Promis und Stars ist – und das schon in einem sehr frühen Alter. Schon mit 14 Jahren soll sie zum Schönheitschirurgen gegangen sein.

Wie viele Schauspieler wollen es so weit bringen, um irgendwann mal in Hollywood zu landen? Diesen Traum haben wirklich sehr viele begabte Menschen. Doch hat Hollywood auch Schattenseiten. Eine davon hat Bella Hadid nun in einem krassen Interview öffentlich gemacht, bei dem man einfach nur sprachlos ist. Sie haben sich schon mit 14 Jahren unters Messer gelegt.

Bella Hadids erste OP mit 14 Jahren

Schon lange wurde vermutet, dass sich Bella Hadid unters Messer gelegt habe. In einem Interview mit der Vogue spricht sie nun das erste Mal richtig offen darüber und verrät, dass sie ihre Nase mit 14 Jahren korrigieren lassen hat. Doch mittlerweile bereut die 25-Jährige diese Entscheidung von damals. „Ich wünschte, ich hätte die Nase meiner Vorfahren behalten“, beichtete sie im Interview. Sie habe diese Beauty-OP nur gemacht, weil sie schon im jungen Alter eine Menge Komplexe gehabt hätte. Bella Hadid meint im Interview aber auch, dass es der einzige Eingriff gewesen sei.

Im Schatten der Schwester Gigi

Vor allem eine Sache belastete sie besonders. Die heute 35-Jährige sei immer mit ihrer älteren Schwester Gigi Hadid verglichen worden sein. Sie hätte sich wie die hässliche Schwester gefühlt. „Ich frage mich immer, wie konnte ein Mädchen mit unglaublichen Unsicherheiten, Ängsten, Depressionen, Problemen mit dem Körperbild und Essstörungen, das es hasst, berührt zu werden und unter starken sozialen Ängsten leidet – wie konnte ich nur in diese Branche geraten?", fragt sie verzweifelt im Interview. Mit der Zeit habe sie gelernt, eine gute Schauspielerin zu werden und immer ein Lächeln auf den Lippen zu haben.