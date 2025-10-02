Connect with us

    Beliebter Techno-DJ Daniel Frasnelli stirbt mit nur 25 Jahren

    gepostet am

    Daniel Frasnelli
    Instagram / narfos_official

    Musiker Daniel Frasnelli ist tot. Der Musiker wurde nur 25 Jahre alt. Zur Todesursache gibt es keine Details. Zuvor soll er mehrere Wochen im Krankenhaus behandelt worden sein.

    Der bekannte italienische DJ Daniel Frasnelli ist mit nur 25 Jahren in seiner Heimat in Südtirol verstorben. Unter dem Namen „Narfos“ machte er sich in der Techno-Szene einen Namen. Mit einigen Songs erreichte er mehr als eine Million Klicks. Mit Songs wie „Wert Schun Gian“ wurde er über die Grenzen Südtirols bekannt.

    Die genaue Todesursache ist nicht bekannt. Jedoch wurde er davor in einem Krankenhaus behandelt. Laut mehreren Medienberichten könnte sein Tod im Zusammenhang mit Depressionen stehen – offiziell bestätigt wurde das jedoch nicht. Der 25-Jährige hatte in den sozialen Netzwerken das Thema Depressionen jedoch oft thematisiert. Darüber sprach er auch in der Dokumentation „Lichter im Chaos – Junge Menschen, Depressionen und Wege zur Hoffnung“.

    Kerze
    Lucy Markovic: Das Model stirbt mit nur 27 Jahren!

    Im Jahr 2016 wurde Daniel Frasnelli unter dem Namen „Narfos“ bekannt und spielte Techno-Beats auf den Bühnen in Südtoril. Jedoch wollte er sich nicht nur auf ein Genre beschränken und erfand sich im Jahr 2020 mit „Sarfon“ neu. Neben Österreich spielte er seine Gigs auch in Spanien, Frankreich, Deutschland und Großbritannien.

    „Es ist traurig, wenn ein so junger Mensch stirbt“

    Die Bestürzung bei Fans und Kollegen ist im Netz riesig. Publizist und Radiomoderator Reinhold Giovanett beschrieb Daniel Frasnelli als „intelligenten, jungen, sympathischen Musiker“. Auch in seiner Heimatgemeinde Ritten wird um das junge Talent getrauert. „Er war ein aufstrebender Künstler, der sich nicht gerne in eine Schublade stecken ließ. Es ist traurig, wenn ein so junger Mensch stirbt. Er hätte noch viel vorgehabt“, sagt Bürgermeisterin Julia Fulterer gegenüber dem Portal STOL.

    HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.

