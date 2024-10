Béla Klentze: Neuer emotionaler Hit „My Heart’s Cut Open“ und Adolf Hitler-Rolle in neuem Splatter-Film

„My Heart’s Cut Open“ ist der neue Hit aus „Traumatica 2024“ (zurzeit in Rust). Béla Klentze („Stairway To Violet“) ist zurzeit jedes Wochenende dort der Star in der „Traumatica“-Eisshow „Truth or Dare“ und in der anschließenden ganz neuen „Silver Bullet Bar Show“, ebenfalls auf dem „Traumatica“-Gelände.

„My Heart’s Cut Open“ ist einer von sieben neuen Cinematic Rock Songs, die gemeinsam mit Produzent Benjamin Richter entstanden sind. Béla Klentze performt die 7 neuen Songs bis Mitte November an drei bis vier Abenden pro Woche zusammen mit sexy Tänzerinnen, Eisläufern und Athleten live auf der Bühne – und drei davon stechen zwei besonders heraus: „My Heart’s Cut Open“, das hoch emotionale Highlight aus der Eisshow „Truth or Dare“, sowie der musikalische Trip „Come Spirit Come“ und der Partyhit „Love, Death & Pixie Dust“ aus der Silver Bullet Bar Show. Letzter hat von den Fans vor Ort mittlerweile den Nickname „Ra-Ta-Ta-Song“ bekommen.

In dem Song geht es um eine toxische Beziehung

Béla Klentze: „‚My Heart’s Cut Open‘ ist ein Song über die innere Zerrissenheit einer toxischen Beziehung: Eine kranke Liebe aus Gefängnis und Verzweiflung. Diese Erfahrung haben wahrscheinlich viele bereits selbst gemacht und deswegen wahrscheinlich trifft der Song mitten in die gerade heilenden Herzen der Zuhörer.“

Am Freitag (18.10.) feierte auch der neueste Film mit Béla Klentze in einer Hauptrolle Premiere: „Levizia“ von Splatterfilm-Legende Olaf Ittenbach wurde auf dem Fright Nights Festival in Österreich erstmals aufgeführt. Dass Béla Klentze sehr wandlungsfähig ist, beweist er in diesem Horrorfilm – pünktlich zu Halloween: Seine Rolle ist niemand geringerer als Adolf Hitler. Die beiden anderen Hauptrollen spielen Bélas ehemaliger „Alles was zählt“-Schauspielkollege Martin Walde und Verena Konietschke.