    Bekannt mit „Gewitter im Kopf“: YouTube-Star Jan Zimmermann (†27) tot aufgefunden

    gepostet am

    Jan Zimmermann
    janzett98 / Instagram

    Traurige Nachrichten aus der deutschen YouTube-Szene: Der Influencer Jan Zimmermann wurde tot aufgefunden. Der YouTuber begeisterte die Community mit seinem Kanal „Gewitter im Kopf“.

    Jan Zimmermann wurde tot in seiner Wohnung in Königswinter aufgefunden. Er erlangte 2019 gemeinsam mit Tim Lehmann deutschlandweit Bekanntheit mit dem YouTube-Kanal „Gewitter im Kopf“. Dort dokumentierte er seinen Alltag mit der neurologischen Krankheit Tourette. Betroffene leiden an unkontrollierbaren Bewegungen oder Lauten – diese werden auch „Tics“ genannt.

    „Nach der Obduktion ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden“

    „Der Verstorbene ist am 18. November in den Abendstunden in seiner Wohnung tot aufgefunden worden. Wir haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, das bereits abgeschlossen ist. Nach der Obduktion ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden“, erklärte ein Sprecher der Bonner Polizei in der „Bild“-Zeitung.

    Jan Zimmermann
    "Gewitter im Kopf": Familie gibt Todesursache von Jan Zimmermann bekannt

    Vor sechs Tagen hatten die beiden Männer das letzte gemeinsame Video veröffentlicht. Seine Bekanntheit begann mit einem Beitrag in der ProSieben-Sendung „Galileo“ im Februar 2019. Die Reportage veranlasste ihn dazu, einen eigenen YouTube-Kanal zu gründen – und dieser wurde extrem erfolgreich.

    Ende 2022 bekam Jan Zimmermann in seinem Kampf gegen Tourette einen Hirnschrittmacher eingesetzt. Unklar ist, ob das mit seinem Tod zusammenhängt. Zur Todesursache gibt es bisher noch keine Details.

    In this article:,

