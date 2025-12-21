„Bauer sucht Frau“-Walter & Katharina: Folgt nach dem Finale die Hochzeit?

Mit seinen 74 Jahren ist Walter der älteste Kandidat der diesjährigen Staffel von „Bauer sucht Frau“. Mit seiner Katharina hat der Landwirt sein Liebes-Glück gefunden. Läuten nach dem Finale sogar die Hochzeitsglocken?

Eigentlich hatte sich sein Sohn für „Bauer sucht Frau“ angemeldet – durch einen Zufall landete jedoch Walter in der RTL-Kuppelshow. Und was Besseres hätte ihm womöglich nicht passieren können. Denn mit 74 Jahren schwebt er im Liebes-Glück.

Mit seiner Hofdame Katharina hat Walter die große Liebe gefunden. Die beiden haben viel Zeit miteinander verbracht und es hat gefunkt. Die beiden sprachen sogar schon von einer gemeinsamen Zukunft – und diesbezüglich hat der Landwirt wohl schon große Pläne. Denn einer Hochzeit ist er nicht abgeneigt.

„Katharina, die ist im Sinne meine Traumfrau“

Die beiden sind noch immer vereint und der Hühnerwirt stellt klar: „Katharina, die ist im Sinne meine Traumfrau.“ Im Gespräch mit Inka Bause hat Walter verraten, dass er sich vorstellen könne, Katharina auch zu heiraten. Selbst für die Moderatorin ist das eine Überraschung – jedoch ist Katharina den Plänen von Walter alles andere als abgeneigt und könnte sich wohl ebenfalls vorstellen, ihm das Ja-Wort zu geben.

So endet die Hofwoche für Walter und Katharina

Zum Ende der Hofwoche pflanzen die beiden einen Baum in dem Garten von Walter – in Sichtweite vom Küchenfenster. So können sie sich morgens beim Frühstück über den Anblick freuen. „Und was denkst du denn: Kommst du wieder?“, hakt der Landwirt nach. „Möchte ich gerne“, betont Katharina. Und fügt noch hinzu, dass ihr die Hofwoche sehr gefallen hat: „Die Hofwoche hat mir sehr gefallen – du hast mir gefallen, deine Kinder, deine Familie, dein Hof, einfach alles.“ Bei Walter fühlt sich Katharina sehr wohl – und dann kommt es auch zu einem zärtlichen Kuss.

Eine Hochzeit wäre nicht der einzige Schritt. Denn Walter fragt seine Herzensdame, ob sie sich vorstellen könne, mit ihm zusammenzuziehen: „So schnell?“, fragt sie. Nach einer kurzen Überlegung stellt sie jedoch fest: „Aber du hast recht — wir sind nicht 20. Wir müssen Gas geben.“

RTL zeigt die letzten beiden Folgen von „Bauer sucht Frau“ am Montag und Dienstag um 20.15 Uhr.