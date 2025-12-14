„Bauer sucht Frau“ 2025: Eigentlich wollte der Sohn von Walter teilnehmen

Die Staffel von „Bauer sucht Frau“ neigt sich dem Ende zu. Für Walter hat sich die Teilnahme gelohnt. Dabei wollte eigentlich sein Sohn zunächst teilnehmen – jedoch kam alles anders.

Zwischen Walter und seiner Hofdame Katharina hat es gefunkt. Die beiden sind voneinander ziemlich angetan – für Walter hätte es demnach bei „Bauer sucht Frau“ gar nicht besser laufen können. Doch eigentlich war zunächst seine Teilnahme an der RTL-Show gar nicht geplant. Denn ursprünglich wollte sein Sohn Klaus die große Liebe finden.

„Mein Sohn hat sich beworben und bekam daraufhin einen Anruf von RTL. Die Redaktion fragte, ob er noch mitmachen wollte, und Klaus erzählte von sich und auch, dass seine Eltern seit ein paar Jahren geschieden sind. Daraufhin wollte man wissen, ob sein Vater auch alleine ist“, wagt Walter in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung.

„So war ich dann plötzlich mit dabei, obwohl ich keine Bewerbung geschickt habe“

Dann kam der Stein ins Rollen: „Während des Telefonats stand ich in unmittelbarer Nähe, und Klaus guckte mich an und fragte: ,Papa, suchst Du auch noch eine?‘ Ich sagte ‚Ja, selbstverständlich!‘ Und so war ich dann plötzlich mit dabei, obwohl ich keine Bewerbung geschickt habe“, plaudert Walter aus.

Wie die „Bild“ berichtet, dürfe immer nur ein Familienmitglied bei „Bauer sucht Frau“ teilnehmen. Da Walter an der Kuppelshow mit Inka Bause teilnahm, bedeutete es das Aus für Klaus. Dies nahm er jedoch sehr gelassen und half seinem Vater sogar bei den Vorbereitungen. „Er hat mich aber unterstützt. Ich habe zwar ein Handy, kann da aber nicht so gut mit umgehen, deswegen musste viel über Klaus’ Handy laufen, und das hat gut geklappt“, erzählt der 74-Jährige.

Klaus durfte zudem seinen Vater bei der Auswahl der Frauen helfen, welche zum Scheunenfest eingeladen werden sollten. Dort entschied sich Walter für Katharina – und das war offenbar die richtige Wahl. Denn zwischen den beiden harmoniert es auf der Hofwoche. Klaus ist unterdessen noch immer auf der Suche nach seiner Traumfrau – vielleicht nimmt er an der kommenden Staffel von „Bauer sucht Frau“ teil.

RTL zeigt „Bauer sucht Frau“ immer montags und dienstags um 20.15 Uhr.