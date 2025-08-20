„Bauer sucht Frau“-Star Michael Kaufmann in schweren Unfall verwickelt!

„Bauer sucht Frau“Kandidat Michael Kaufmann meldet sich mit schockierenden Neuigkeiten bei seinen Fans. Der TV-Star wurde in einen schweren Autounfall verwickelt.

Vor rund einem Monat verkündete Michael Kaufmann, dass sein Hund Idefix verstorben sei. „Mein halbes Leben warst du an unserer Seite. […] Du warst unser Ein und Alles, ein Teil unserer verrückten Familie“, schrieb der 31-Jährige bei Instagram.

Nun verkündet der Kandidat aus „Bauer sucht Frau“ die nächste Hiobsbotschaft: Er wurde in einen schweren Autounfall verwickelt. „Um ehrlich zu sein, lieg ich hier und weiß gar nicht, die richtigen Worte zu finden …“, beginnt Michael Kaufmann sein Statement in den sozialen Netzwerken.

Dazu postete er mehrere Schnappschüsse mit einem Feuerwehrauto und sogar ein Hubschrauber ist darauf zu sehen. Michael Kaufmann habe mehrere Schutzengel gehabt. Er danke den „Ärzten im Krankenhaus, meiner ganzen Familie, mit meinen Freunden & einem ganz besonderen Arbeitskollegen, die noch nicht mal mit Gold aufzuwiegen sind.“

Michael Kaufmann verrät weitere Details zum Unfallhergang

Dann ging Michael Kaufmann auf weitere Details zum Unfall ein: „Du steckst in deinem Auto fest, nach einem unausweichbaren Moment, in dem ein Autofahrer, der durch einen medizinischen Notfall, Verdacht auf Schlaganfall, auf dich zurast.“ Er habe einfach nur Glück gehabt, denn der Unfall hätte auch noch schlimmere Folgen haben können. „Ich bin einfach nur dankbar, bis auf Schmerzen durch Prellungen & Schürfwunden, so gesund zu sein“, so der TV-Star.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 𝐌𝐈𝐂𝐇𝐀𝐄𝐋 𝐊𝐀𝐔𝐅𝐌𝐀𝐍𝐍 (@michael_kaufmann_kfv)

Sein Vater war an dem Rettungseinsatz beteiligt

Besonders dramatisch: Sein Vater war an dem Rettungseinsatz beteiligt. „Sofort ging alles seinen Weg: dein nächster Schritt, das Handy zu greifen, deinen Vater anzurufen, weil der immer erreichbar ist, der dir dann sagte: ‚Ich kann nicht, ich habe einen Feuerwehreinsatz mit eingeklemmter Person'“, so der „Bauer sucht Frau“-Star. Michael Kaufmann wurde im Jahr 2022 durch „Bauer sucht Frau“ bekannt.