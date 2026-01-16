„Bauer sucht Frau“-Simone: Frank bricht sein Schweigen – „Wollte nicht wieder im Wohnwagen schlafen“

Zwischen Simone und Frank hat es auf der Hofwoche bei „Bauer sucht Frau“ gefunkt. Doch beim Wiedersehen der große Schock: Die Romanze ist gescheitert. Nun erklärt Frank seine Beweggründe und rechnet knallhart mit Simone ab.

Simone hatte in der Vergangenheit mit Männern nicht die beste Erfahrung gemacht. Deshalb hat sich die Landwirtin bei „Bauer sucht Frau“ beworben und traf dort auf Frank – zunächst stimmte die Chemie zwischen den beiden. Doch beim Wiedersehen der Paukenschlag: Die beiden wurden kein Paar.

Nach den Dreharbeiten kam es zu keinem weiteren Treffen zwischen Simone und Frank. Die kuriose Erklärung: Der 59-Jährige ist in mehreren Vereinen und hatte einfach keine Zeit. „Ich habe keine Zeit gehabt. Ich bin in fünf Vereinen integriert und es hat einfach nicht funktioniert. Ich kann es leider nicht anders erklären“, so Frank. Moderatorin Inka Bause konnte das nicht nachvollziehen: „Das ist eine Scheiß-Erklärung.“

„Ich war zwar schon enttäuscht, dass sie mich nicht ins Haus gelassen hat“

Die Dreharbeiten liegen einige Monate zurück und Frank ging auf weitere Details ein. „Ich war zwar schon enttäuscht, dass sie mich nicht ins Haus gelassen hat, aber wir hatten trotzdem eine schöne Zeit“, sagt Frank in einem Interview mit „Schwäbische“. Damit spricht er vor allem die Schlafsituation an, welche für den 59-Jährigen alles andere als gut war. „Ich hatte schon vor, Simone wieder zu besuchen, aber ich wollte nicht nochmals im Wohnwagen oder im Hotel schlafen müssen“, schildert der „Bauer sucht Frau“-Teilnehmer.

Frank bereut Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“ nicht

Auch, wenn es mit Simone nicht geklappt hat – Frank bereut die Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“ keinesfalls. „Ich hatte auch offen gesagt ein bisschen Angst davor, was mich dort erwartet. […] Was habe ich zu verlieren, ich tu’s einfach“, so Frank. Und weiter: „Es war eine tolle Erfahrung, das Team und die Kameraleute waren richtig nett, alles war sehr familiär und es hat großen Spaß gemacht.“