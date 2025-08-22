„Bauer sucht Frau“-André und seine Julia im Familienglück – Ist ein zweites Baby geplant?

Verliebt, verlobt und dann kam auch schon das Baby. André und seine Ehefrau Julia aus der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ sind erstmals Eltern geworden. Planen die beiden weiteren Nachwuchs?

Es war Liebe auf den ersten Blick: „Bauer sucht Frau“-Kandidat André und seine Julia lernten sich kennen und der Funke sprang sofort über. Danach zogen sie zusammen, verlobten sich und heirateten – und jetzt ist auch schon das erste Baby da. „Unsere Tochter ist da. So stolz auf meine zwei Prinzessinnen“, verkündeten die beiden im Jahr 2024 bei Instagram. Die Kleine kam demnach am 20. August 2024 auf die Welt und wurde kürzlich ein Jahr.

Einige Fans fragen sich jedoch: Wollen die beiden noch weitere Kinder? Nachdem ein Follower in einer Q&A-Runde auf Instagram wissen wollte, ob sie Baby Nummer zwei planen, antwortet Julia: „Die Frage ist etwas ‚ungünstig‘ gestellt.“ Denn schließlich könne man das nicht immer planen – weiteren Nachwuchs schließt Julia aber generell nicht aus: „Irgendwann ja.“ Die beiden machen sich damit absolut keinen Druck und genießen vorerst das Familienglück zu dritt.

„Wir waren wirklich sofort verliebt von Sekunde 1“

Und auch sonst beantwortete Julia in der Fragerunde viele weitere Fragen – so auch zu der Beziehung und schwärmt dabei von der Hofwoche bei „Bauer sucht Frau“. „Wir waren wirklich sofort verliebt von Sekunde 1“, schreibt die Ehefrau von Andre.

Es war Julia übrigens wichtig, vor der Geburt ihrer Tochter zu heiraten – und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. „Es war uns beiden besonders wichtig, noch vor der Geburt zu heiraten, damit wir alle drei auch den gleichen Familiennamen tragen“, erklärte sie damals in einem Interview mit der Rheinischen Post. Der Ehering sei ein ganz besonderer, auf dem ihr Baby bereits verewigt wurde. Darin sind drei Diamanten zu finden – für jedes Familienmitglied eins.