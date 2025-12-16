Connect with us

    „Bauer sucht Frau“ 2025: Heftige Fan-Vorwürfe – War Daniel schon längst vergeben?

    Jennifer und Daniel bei "Bauer sucht Frau"
    RTL

    Landwirt Daniel sucht in der diesjährigen Staffel von „Bauer sucht Frau“ eine Partnerin. Doch nun erheben Fans in den sozialen Netzwerken schwere Vorwürfe. 

    Daniel hatte Jenny und Emely auf seinen Hof eingeladen, um die Frauen besser kennenzulernen. Emely musste den Hof mittlerweile verlassen. Mit seinem Verhalten eckte er jedoch bei den Zuschauern an. Denn Fans der Show kritisieren den Bauern und werfen ihm vor, dass er keine Partnerin, sondern eine neue Arbeitskraft suche.

    „Sucht der eine Partnerin oder eine billige Arbeitskraft?“

    Tatsächlich mussten die Frauen auf dem Hof ordentlich mit anpacken – dazu zählen etwa Heu ausmisten oder Rinder von einem Stall in den anderen treiben. Daniel erklärte in der Show, dass Jenny ihm besser im Stall helfen könne. Diese Aussage stößt den Zuschauern bitter auf. „Sucht der eine Partnerin oder eine billige Arbeitskraft? Da geht’s ja nur um Arbeit, das Persönliche fehlt“, schreibt ein User in den sozialen Netzwerken. „Jenny soll bloß das Weite suchen. Das hat sie nicht nötig“, heißt es in einem anderen Kommentar.

    Jennifer und Daniel bei "Bauer sucht Frau" 2025
    "Bauer sucht Frau" 2025: Scharfe Kritik an Daniel - "Sucht nur eine Arbeitskraft"

    Die Fans erheben jedoch weitere Vorwürfe. Ein User will angeblich den Grund wissen, weshalb Daniel bei „Bauer sucht Frau“ eher distanziert wirkt: „Der hatte ja wohl eh kein echtes Interesse, weil er vor Showbeginn jemand anderen kennengelernt hat.“ In einem weiteren Kommentar heißt es: „Hab davon gehört… Finde es traurig, dass er da noch mitmacht. Inka kann da ja aber nichts dafür. Sie ist ja nur die Moderatorin.“

    Schnell entfachte eine Diskussion bei Instagram. „Das wäre krass! Dann hoffen wir mal, wenn es stimmt, dass er aber ehrlich gegenüber Jenny war und es kommuniziert hat!“, schreibt ein Fan. Beweise, dass Daniel jedoch vergeben sein soll, gibt es nicht – ob das also der Wahrheit entspricht, bleibt abzuwarten. Spätestens nach dem Finale dürfte sich aufklären, was an dem Gerücht dran ist.

