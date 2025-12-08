„Bauer sucht Frau“-Landwirt Daniel ist genervt vom Verhalten seiner Hofdame

Daniel hat bei „Bauer sucht Frau“ zwei Bewerberinnen auf seinen Hof eingeladen und wollte diese näher kennenlernen. Doch von einer Hofdame ist Daniel enttäuscht – und trifft danach eine folgenschwere Entscheidung.

Landwirt Daniel aus Nordrhein-Westfalen sucht bei „Bauer sucht Frau“ nach einer Frau. Nachdem der Landwirt seine Damen abgeholt hat, wurde schnell klar: Emely lässt nichts anbrennen. Der Landwirt wurde vor den Kopf gestoßen, als sie seine Küche direkt renovieren wollte. Emely lässt auch keinen Flirt aus und macht deutlich, dass sie Daniel haben will. Doch mit der forschen Art kann sie nicht immer punkten – weder bei Daniel noch bei ihrer Kontrahentin Jenny.

Emely eckt bei Landwirt Daniel an

Auch später fiel Emely negativ aus. In der siebten Folge von „Bauer sucht Frau“ geht es für die Frauen an die Stallarbeit. Die Bullen sollen in den Stall getrieben werden, außerdem sollen die Wassertränke gesäubert werden und auch neues Heu im Stall muss her. Während der Reinigung erlaubt sich Emely einen Spaß und spritzt etwas Wasser gegen Daniel – dieser bekommt die volle Ladung ins Gesicht.

Im Gegensatz zu seiner Hofdame findet Daniel diese Aktion alles andere als lustig: „Kann man machen, aber in der Situation.“ Doch dabei soll es nicht bleiben – Emely spritzt ihm erneut Wasser ins Gesicht. Daniel lacht die Situation zwar weg – jedoch begeistert davon war er nicht.

„Ich bin so erleichtert, dass ich Daniel endlich für mich habe!“

Nun trifft Daniel eine folgenschwere Entscheidung. Bei Daniel ist die Stimmung angespannt. Der Nebenerwerbslandwirt muss sich zwischen Emely und Jennifer entscheiden. Schweren Herzens erklärt er: „Jenny, ich würde dich sehr gerne bitten, bei mir zu bleiben!“ Für die 26-Jährige geht damit ein großer Wunsch in Erfüllung: „Ich bin so erleichtert, dass ich Daniel endlich für mich habe!“ Für Emely jedoch bedeutet diese Entscheidung das Aus ihrer Hofwoche und das trifft sie mitten ins Herz: „Er hat mir andere Signale gesendet!“

RTL zeigt „Bauer sucht Frau“ immer montags und dienstags um 20.15 Uhr.