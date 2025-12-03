„Bauer sucht Frau“ 2025: Friedrich zieht blank – „Lässt sich auf jeden Fall sehen“

Nachdem „Bauer sucht Frau“-Kandidat Friedrich eine Entscheidung getroffen hat, wird die Zeit mit Laura intensiver. Bei einem Ausflug kommen sie sich näher.

Friedrich musste bei „Bauer sucht Frau“ eine Entscheidung treffen und hat Selina den Laufpass gegeben. Stattdessen will er mit Laura mehr Zeit verbringen und sie näher kennenlernen. Das nimmt der Ackerbauer wörtlich – einige Zeit später lässt er in der Kuppelshow die Hüllen fallen.

Die beiden Turteltauben genießen ihre Zeit in vollen Zügen. Denn schließlich sind sie seit dem Abgang von Selina völlig ungestört. „Es ist mir total wichtig, dass Laura mal meine Freunde kennenlernt und ich sehen kann, wie die aufeinander reagieren“, sagt Friedrich bei „Bauer sucht Frau“. Deshalb machen die beiden alle zusammen eine Kanufahrt.

Mit der Koordination im Kanu hapert es jedoch am Anfang etwas. „Steuern, Laura“, mahnt Friedrich. Doch seine Hofdame lässt sich nicht hereinreden: „Ich mach’ das schon […] Stress’ mich mal nicht.“

Später wagt sich der Ackerbauer ins kühle Nass und zieht dabei blank. Von diesem Anblick ist Laura sichtlich begeistert: „Als Friedrich sein T-Shirt ausgezogen hat, habe ich dann doch mal einen Blick hingeworfen.“ Und sie gibt noch zu: „Lässt sich auf jeden Fall sehen.“ Dann kommt Laura mit ins kalte Wasser – und das, obwohl sie nicht mal Badesachen dabei hat. Davon zeigt sich Friedrich beeindruckt.

„Es war direkt wieder diese Nähe, so eine Wärme“

Die Strömung treibt die beiden etwas weg von der Gruppe und können die Zeit zu zweit genießen. „Ein schöner Moment zu zweit“, so Friedrich. Sie umarmen sich, während Laura auf seinem Schoss sitzt. Der Bauer gibt ihr sogar einen Kuss auf die Wange: „Das hat sich sehr gut angefühlt. […] Gerade in diesem kalten Wasser so ein bisschen Körpernähe und Wärme zu spüren.“ Auch Laura ist hin und weg: „Als wir uns nähergekommen sind, das hat sich schon schön angefühlt. Es war direkt wieder diese Nähe, so eine Wärme“, schwärmt die 26-Jährige,

RTL zeigt „Bauer sucht Frau“ immer montags um 20.15 Uhr. Die Folge ist vorab bei RTL+ zu sehen.