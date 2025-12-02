„Hat mich innerlich zerrissen“: Bitteres Ende für „Bauer sucht Frau“-Kandidat Friedrich und Selina

Die Entscheidung tut ihm weh: Bei „Bauer sucht Frau“ trifft Friedrich während der Hofwoche eine Entscheidung – und einer seiner Kandidatinnen muss die Koffer packen.

Ackerbauer Friedrich aus Lippetal lernt seine zwei Kandidatinnen Selina und Laura bei „Bauer sucht Frau“ näher kennen. Doch nun hat er eine Entscheidung getroffen, die vor allem Selina bitter treffen wird.

„Ich habe für mich entschieden, dass ich heute mit den beiden Frauen sprechen möchte. Mir ist es ziemlich wichtig, dass ich die Zeit mit einer Frau verbringen möchte, um sie dann näher kennenzulernen“, erklärt Friedrich bei „Bauer sucht Frau“. Die Kandidatinnen haben eine merkwürdige Vermutung: „Ich habe ein komisches Bauchgefühl, weil er sich komisch verhält“, meint Laura.

„Diese Nachricht zu übermitteln, hat mich innerlich zerrissen“

Friedrich hat sich für Laura entschieden – deshalb muss Selina den Hof verlassen. „Ich hab Selina total ins Herz geschlossen und ihr dann diese Nachricht zu übermitteln, hat mich innerlich zerrissen. Das war überhaupt nicht schön, das war schlimm“, sagt der 29-Jährige. Dass er sich irgendwann für eine Frau entscheiden muss, war ihm bewusst – dass es jedoch doch so weh tut, war ihm nicht klar.

Selina sei eine „einzigartige, starke, humorvolle und liebevolle Frau“, betont Friedrich. „Mein Herz, das ist am Ende so das, was entscheidet, das ist so gerade so … bei Laura, weißt du?“, meint der Ackerbauer.

Selina muss das erstmal sacken lassen – jedoch kämpft auch Friedrich mit den Tränen. Der 29-Jährige will sie trösten – jedoch ist die Enttäuschung so riesig, dass sie ihn unter Tränen wegstößt: „Richtig scheiße gerade!“

Freuen darf sich hingegen ihre Kontrahentin. In einem Gespräch mit Laura macht Friedrich ihr beinahe eine Liebeserklärung: „Ich habe das Gefühl, nach der Aktion auf dem Trecker, als wir da gemeinsam saßen… Ich habe das schon als besonders wahrgenommen. Wenn du mich anguckst, das ist von einer anderen Welt.“

RTL zeigt „Bauer sucht Frau“ montags und dienstags um 20.15 Uhr.