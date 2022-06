Bachelorette 2022: So sollte die Mrs. Right von Kandidat Moritz Krämer sein

„Meine Konkurrenz muss ich im Zweifel aus dem Weg räumen“, sagt Moritz Krämer über sich. Der 26-jährige Inhaber einer Versicherungsagentur aus Karlsruhe buhlt um die Bachelorette und macht sich nichts aus der Konkurrenz.

Jung, ambitioniert und charismatisch – so würde sich Moritz Krämer selbst beschreiben. Mit gerade einmal 26 hat der Karlsruher schon Einiges erreicht im Leben und kann auf eine beachtliche Karriere blicken. Mit viel Fleiß und Zielstrebigkeit ist der ausgebildete Kaufmann für Versicherungen und Finanzen schnurstracks die Karriereleiter hochgeklettert, hat sich ein eigenes Team aufgebaut und ist heute Inhaber einer erfolgreich laufenden Versicherungsagentur.

Steckbrief zu Moritz Krämer

Alter: 26

26 Job: Inhaber einer Versicherungsagentur

Inhaber einer Versicherungsagentur Wohnort: Karlsruhe

Und trotzdem Single. Doch das will er jetzt ändern! Dass er der Richtige für die Bachelorette sein könnte, davon ist er überzeugt: „Einen Mann wie mich trifft man nicht an jeder Ecke.“ Die Frau an seiner Seite darf sich auf einen Romantiker freuen, der sie zum Lachen bringt und mit dem man intensive, tiefgründige Gespräche führen kann. Schafft es eine Frau in sein Herz, trägt er sie auf Händen.

Das sollte seine Traumfrau mitbringen

Was sie dafür mitbringen sollte? Abenteuerlust, Loyalität und Treue sind Moritz besonders wichtig. Eine sportliche Figur und lange Haare wären das i-Tüpfelchen, eine Frau ohne Manieren oder eine Couchpotato wäre dagegen absolute No-Gos. Der bisher traurigste Moment im Leben des 1,85m großen Blondschopfs: der Tod seiner Mutter als er 16 Jahre alt war. „Eine schlimme Zeit, aber sie hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin“, sagt er. Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigt RTL immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neuen Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelorette 2022: Wo ist der Drehort? HIER ist die Villa!