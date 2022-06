Bachelorette 2022: Wo ist der Drehort? HIER ist die Villa!

Bei RTL geht es wieder los: Am 15. Juni 2022 startet die neue Staffel von „Die Bachelorette“. Sharon Battiste wird in diesem Jahr die Rosen verteilen – insgesamt werden 20 Single-Boys um die Beauty buhlen. Doch wo wurde die Staffel eigentlich gedreht?

Sharon Battiste ist gelernte Bürokauffrau und kommt aus Köln. Die Schönheit hat bereits TV-Erfahrung: Sie war einige Jahre in der RTLZWEI-Soap „Köln 50667“ zu sehen und verdrehte den Jungs bereits in der Daily den Kopf. Nun will sie auch im realen Leben als „Bachelorette“ die große Liebe finden. „Ich glaube, das wird das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe“, sagt die 30-Jährige im Interview mit RTL. Nicht nur im TV, sondern auch als Influencerin ist Sharon Battiste richtig erfolgreich. Bei Instagram verbucht die Schönheit nämlich mehr als 130.000 Fans.

Sharon Battiste ist für eine Beziehung bereit

Seit mittlerweile acht Jahren ist Sharon Battiste nun Single – das soll sich durch die Teilnahme bei „Die Bachelorette“ nun ändern. Denn die 30-Jährige ist endlich wieder bereits für die große Liebe und hofft, ihren Traummann zu finden. Neben Humor sollte er auch das gewisse Etwas mitbringen, ein charmanter Teamplayer sein, schöne Zähne haben – und gut küssen können. Als Bachelorette möchte sich Sharon auch von ihrer verletzlichen Seite zeigen. Sie beschreibt sich selber als nachdenklich, emotional, aber vor allem auch als humorvoll. „Ich glaube, ich bin die bisher lustigste Bachelorette“, verspricht sie. Vor Ablehnung fürchtet sich Sharon nicht. Sie fühlt sich angekommen, ist mit sich im Reinen und tritt ihre ganz persönliche Liebesreise voller Selbstbewusstsein und Vorfreude an.

Wo wurde „Die Bachelorette“ gedreht?

Erstmals wurde die neue Staffel von „Die Bachelorette“ außerhalb von Europa gedreht – und zwar im Ausland. Genauer gesagt steht die Villa in Thailand, wo die Single-Boys mit der Bachelorette eine traumhafte Zeit erlebt haben. Die vergangenen Staffeln der Kuppelshow wurden an der Côte d’Azur, Portugal, Marbella und zuletzt Griechenland gedreht. Ob Sharon Battiste in der neuen Staffel ihren Traummann finden wird? RTL zeigt „Die Bachelorette“ ab dem 15. Juni 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neuen Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Sharon Battiste: Sie ist die neue Bachelorette!