Bachelorette 2022: Kandidat Yannick Syperek hatte nur Pech in der Liebe

„Ich bin nicht der klassische Bachelorette-Kandidat“, sagt Yannick Syperek. Der Kellner aus Mettmann hatte bisher kaum Glück in der Liebe, denn seit fünf langen Jahren ist er bereits Single. Durch die Teilnahme bei „Die Bachelorette“ soll sich das jetzt ändern.

Tinder, Bumble, Clubs, Bars – all das hat Yannick durch. „Dieses Format ist meine letzte Hoffnung“, meint der 27-Jährige lachend. Nach fünf Jahren Singledasein hat er genug vom Alleinsein und hofft bei „Die Bachelorette“ die Frau zu treffen, mit der er sich seinen großen Traum erfüllen kann: ein Leben am Mittelmeer mit einem eigenen Café – „und am besten schon um 12:00 Uhr mittags das erste Glas Wein intus“, lacht er.

Steckbrief zu Yannick Syperek

Alter: 27

27 Job: Kellner

Kellner Wohnort: Mettmann

Mettmann Single seit: fünf Jahren

Yannick Syperek steht nicht auf Sport

Das Gastro-Gen liegt dem Mettmanner im Blut, nach einer Ausbildung zum Immobilienkaufmann entschied er sich gegen den Anzug und für die Barista-Schürze und arbeitet heute als Kellner im Familienbetrieb. Eine weitere große Leidenschaft ist die Musik. Wenn er nicht gerade hinter dem Tresen steht, steht er als Frontsänger der Pop-Rock-Band Carla die Band auf der Bühne. Sport dagegen ist so gar nicht seins. Gehört zwar irgendwie dazu, doch ein richtiger „Pumper“ wird aus Yannick nie: „Ich biete weniger Muskeln, aber dafür ganz viel Herz.“

So sollte seine Traumfrau sein

Was SIE mitbringen sollte, um sein Herz zu erobern? „Vor allem Lust darauf, das Leben mit mir zu bestreiten. Und das auf eine lustige, nicht allzu ernste Art." Über sich selbst verrät er außerdem noch: „Ich hab irgendwie einen Faible für Damenunterhaltung." Sein Lieblingsfilm: „Verliebt in die Braut". Vielleicht lädt die Bachelorette ihn in Thailand ja mal zu einem romantischen Kinoabend ein?