Sharon Battiste: Die Bachelorette leidet unter kreisrundem Haarausfall!

Sharon Battiste ist ein echter Hingucker! Die Beauty ist die neue „Bachelorette“ und hofft, in der Kuppelshow auf Mr. Right zu treffen. Die 30-Jährige hat die Qual der Wahl: Gleich 20 Single-Boys buhlen um die Schönheit! Nun macht die Single-Lady ein Geständnis: Sie hat kreisrunden Haarausfall.

Die 30-Jährige mit jamaikanischen und deutschen Wurzeln ist ein echter Hingucker und fällt mit ihrer extrovertierten, offenen Art auf. Doch als neue Bachelorette in Thailand im Fokus von 20 Männern zu stehen, ist auch für die Wahl-Kölnerin eine echte Ausnahmesituation. Für sie ist es eine riesige Herausforderung, in dem Kuppelformat teilzunehmen – dabei hat sie schon Erfahrung. Denn Sharon Battiste ist durch die Serie „Köln 50667“ bekannt und verkörperte darin drei Jahre lang die Rolle der Bo.

Bekannt wurde die „Bachelorette“ durch „Köln 50667“

Nach ihrem TV-Job bei „Köln 50667“ konzentrierte sich Sharon Battiste auf ihre Karriere als Influencerin. Bei Instagram verzeichnet sie mehr als 130.000 User. Und auch privat gab es für sie kürzlich einen Wendpunkt: Nach einigen Jahren Funkstille sprach sie sich mit ihrem jamaikanischen Vater aus, der in England lebt. Wichtig für die Powerfrau, denn Familie hat einen hohen Stellenwert in ihrem Leben. Ihre Mutter ist für sie wie eine beste Freundin und selbst irgendwann eine Familie zu gründen, ist Sharons großer Wunsch für die Zukunft.

Die 30-Jährige fühlt sich auf dem Dancefloor wohl

Wer sich auf dem Dancefloor wohlfühlt, kann damit auch punkten, denn Sharon, die früher im Garde- und Showtanz aktiv war, liebt es auch heute noch, zu tanzen, am liebsten zu Hip Hop- und Electro-Sounds. Wenn ein Mann dann noch die Initiative ergreifen und Gefühle zeigen kann, sollte es auch mit den Rosen klappen. Auch wenn Sharon eine eigenständige und unabhängige Frau ist, freut sie sich acht Jahre nach ihrer letzten richtigen Beziehung unheimlich darauf, sich endlich mal wieder richtig zu verlieben. Denn: „Wenn die Realität schöner ist, als jeder Traum – dann ist das Liebe.“

Sharon Battiste leidet unter Haarausfall

Sharon Battiste beschreibt sich als lustig, emotional und nachdenklich. Und sie will ihr Schicksal auch mit der Öffentlichkeit teilen: Die 30-Jährige leidet nämlich unter kreisrunden Haarausfall. Daraus will die Schönheit kein Geheimnis machen. Seitdem erfindet sie sich mit Perücken immer wieder neu – Ein befreiendes Gefühl für Sharon, die anderen Betroffenen Mut machen will. Nun will sie vor allem auf Mr. Right treffen – wer bei Sharon von den Single-Boys punkten kann? RTL zeigt „Die Bachelorette“ ab dem 15. Juni 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neuen Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Sharon Battiste: Sie ist die neue Bachelorette!