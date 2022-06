Bachelorette 2022: Kandidat Umut Tekin hatte eine schwere Kindheit

„Ich liebe es, mich mit anderen zu messen und möchte die Bachelorette erobern“, erzählt Umut Tekin. Der Fertigungsmitarbeiter aus Ravensburg ist bereit für eine Beziehung und hat sich deshalb bei „Die Bachelorette“ beworben.

Umut Tekin hat „Die Bachelorette“ schon gespannt als Zuschauer verfolgt, noch bevor er das erste Mal verliebt war. Damals noch viel zu jung, ist seine Chance jetzt gekommen: Nach zwei gescheiterten Beziehungen und einem Jahr als Single hofft der 25-Jährige, dass die begehrte Rosenlady sein Herz endlich wieder höherschlagen lässt. Authentisch, direkt und ehrlich sollte sie sein, das Aussehen ist für ihn zweitranging.

Steckbrief zu Umut Tekin

Alter: 25

25 Job: Fertigungsmitarbeiter

Fertigungsmitarbeiter Wohnort: Ravensburg

Ravensburg Single seit: einem Jahr

Sein Vater misshandelte seine Mutter

Von Oberflächlichkeiten hält der Ravensburger generell nicht viel, an sich selbst schätzt er seine positive Ausstrahlung am meisten und sagt über sich: „Ich bin aufgeweckt und eine echte Stimmungskanone.“ Und das, obwohl es Umut vor allem als Kind nicht leicht hatte. In armen Verhältnissen aufgewachsen und mit einem Vater, der seine Mama misshandelt hat, haben Umut und seine Geschwister dennoch immer an ihren Träumen festgehalten und sie verwirklicht.

Eine schwere Zeit, für die er heute dennoch Dankbarkeit empfindet, weil sie ihn zu dem Menschen gemacht hat, der er ist. Genau so, ohne sich zu verstellen, will er auch die Bachelorette erobern. Seine Flirttaktik: spontan und direkt. Direkt ist er auch, sollte es in der Männervilla unter den 20 Konkurrenten zu Unstimmigkeiten kommen: „Ich nehme kein Blatt vor den Mund, wenn mich etwas stört.“ Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigt RTL immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neuen Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Sharon Battiste: Die Bachelorette leidet unter kreisrundem Haarausfall!