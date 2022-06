Bachelorette 2022: Kandidat Tom Fröhlich steht voll auf Schlager

„Ich habe das Talent, glücklich zu sein“, so Tom Fröhlich. Sein Nachname ist Programm, denn schlechte Laune gibt es bei ihm nicht. In der neuen Staffel von „Die Bachelorette“ sucht er nach seiner Traumfrau.

Toms verrücktestes Erlebnis? „Die Teilnahme bei ‚Die Bachelorette'“, so viel steht für ihn schon fest, bevor die Reise losgeht. Eine Frau und 20 Männer, die in Thailand um das Herz der schönen Unbekannten buhlen – für den Krefelder genau das Richtige, um dem Alltag mal zu entfliehen: „Das Leben ist zu kurz, um immer am selben Ort zu bleiben und die gleichen Sachen zu machen.“

Steckbrief zu Tom Fröhlich

Alter: 24

24 Job: Fitness- und Gesundheitstrainer

Fitness- und Gesundheitstrainer Wohnort: Krefeld

Tom Fröhlich will mit seinem Humor überzeugen

Fröhlich – sein Nachname – ist bei ihm Programm. Schlechte Laune? Kennt der 24-Jährige nicht. Und sollte die Stimmung doch mal kippen, ist Schlager sein Allheilmittel. Musik generell begleitet ihn schon sein ganzes Leben: Ob Rap, Techno oder eben Schlager – je nach Situation kommt ihm alles auf die Ohren. Mehr noch: „Bei jeder Karaoke-Show bin ich bis heute der erste, der die Bühne stürmt!“ Toms Lebenslust ist ansteckend, darüber hinaus weiß er mit Humor und Warmherzigkeit zu überzeugen.

Wo ist denn da der Haken? „Der Terminkalender und ich sind keine Freunde", gibt der Fitness- und Gesundheitstrainer zu. Aber auch das sieht er gelassen: „Naja, ich bin halt ein sehr spontaner Mensch und lebe im Jetzt." Obwohl der Blondschopf echte Traummann-Voraussetzungen mitbringt, hielt seine bisher längste Beziehung gerade einmal zwei Monate. Mit der Bachelorette hofft er nun, sich seinen größten Lebenstraum zu erfüllen: „eine kleine Familie, ein Haus und ein Hund – ja, da bin ich ganz altmodisch."