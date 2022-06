Bachelorette 2022: Kandidat Tim Jessen hat eine Tochter

„Ich bin ein kleiner Poet“, meint Tim Jessen. Der 24-jährige Supply Chain Logistics Specialist hat bereits eine Tochter. Eine Frau an seiner Seite fehlt ihm noch – vielleicht wird er Glück in der neuen Staffel von „Die Bachelorette“ haben.

Die Geburt seiner Tochter: Das war der bisher wichtigste Moment in Tims Leben. Auch zu seinen Eltern hat der 24-Jährige ein sehr inniges Verhältnis. Egal, was der Baden-Württemberger bisher durchgemacht hat – seine Familie steht ihm immer bei. Ob bei seinem Schlaganfall, den er im Alter von nur elf Jahren erlitt oder dem Angriff eines Unbekannten im Dezember 2021, bei dem er schwer verletzt wurde.

Steckbrief zu Tim Jessen

Alter: 24

24 Job: Supply Chain Logistics Specialist

Supply Chain Logistics Specialist Wohnort: Kirchheim unter Teck

Kirchheim unter Teck Single seit: zwei Jahren

Tim Jessen hatte einen Schlaganfall

Obwohl Tim Jessen schon viel durchgemacht hat, blickt er voller Zuversicht auf das Leben. Mehr noch: „Ich bin froh, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Nur deshalb bin ich der, der ich heute bin.“ Dass alles aus gutem Grund passiert, davon ist er überzeugt – ein Grund dafür, weshalb der Supply Chain Logistics Specialist vor nichts im Leben Angst hat. Und er ist nicht nur ein Optimist, sondern hat dazu noch das Herz am rechten Fleck. Freunde und Familie schätzen ihn als sehr ehrlichen und hilfsbereiten Menschen, der für seine Liebsten sofort alles stehen und liegen lassen würde.

Echte Traummann-Qualitäten also. Mit der Richtigen wollte es bisher dennoch nicht klappen. Nach zwei Beziehungen und inzwischen zwei Jahren ohne Frau an seiner Seite ist Tim nun fest entschlossen, seinem Singledasein ein Ende zu setzen. Wie er die Bachelorette von sich überzeugen will? „Ich bin ein Gentleman, der zärtlich aber auch dominant sein kann."