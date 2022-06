Bachelorette 2022: Kandidat Mohamed Aidi war bei Are You The One?

Mohamed Aidi sagt immer seine Meinung! „Ich nehme kein Blatt vor den Mund“, verrät der 36-Jährige. Der Personal Trainer aus München ist für die große Liebe bereit und gehört zu den Kandidaten der diesjährigen Staffel von „Die Bachelorette“.

Ein Jahr Türkei, drei Jahre Mykonos, ein halbes Jahr Sydney: Mohamed Aidi ist schon ordentlich rumgekommen in seinem Leben. Jetzt stehen – im Idealfall – ein paar Wochen Thailand auf dem Plan. Vier Jahre ist seine letzte Beziehung inzwischen her, doch mit 36 Jahren ist Mo, wie der Personal Trainer von seinen Freunden genannt wird, bereit für die Frau fürs Leben: „Eine ehrliche, humorvolle Frau mit etwas Feuer unter dem A*** wäre super.“

Steckbrief zu Mohamed Aidi

Alter: 36

36 Job: Personal Trainer

Personal Trainer Wohnort: München

München Single seit: 4 Jahren

Der Kandidat steht nicht auf zickige Diven

Zickige Diven oder Egoismus kommen ihm dagegen nicht ins Haus. Außerdem sollte sein Herzblatt eine ebenso positive Einstellung zum Leben haben wie er. Obwohl Mo es nicht immer leicht hatte, sprüht er nur so vor Positivität und Optimismus. Seine Mutter hat ihn verlassen als er klein war. Aufgewachsen bei seinem algerischen Vater, der bis heute der wichtigste Mensch in seinem Leben ist, hat der gebürtige Nürnberger erst seit Ende 2021 wieder Kontakt zu seiner Mutter. Trotzdem sagt er: „Ich habe viel durchgemacht – aber nur Schönes.“

Mohamed Aidi will eine Familie gründen

Das Abenteuer Bachelorette ist für ihn der Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Und eine echte Chance, auf seine Mrs. Right zu treffen, mit der er sich seinen größten Lebenstraum erfüllen kann: „eine eigene Familie gründen.“ Seine Liebesreise tritt Mo mit jeder Menge Humor und Herzlichkeit im Gepäck an. Und mit viel zu vielen Sneakers – das ist nämlich sein größter Tick. Könnte aber schlimmer sein, oder liebe Bachelorette? Reality-TV-Erfahrung hat Mohamed Aidi bereits, denn er nahm an der Show „Are You The One?“ teil. Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigt RTL immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neuen Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelorette 2022: Wo ist der Drehort? HIER ist die Villa!