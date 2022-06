Bachelorette 2022: Kandidat Max Wilschrey ist Profifußballer

„Eine Frau bei so einem Abenteuer kennenlernen – das kann ich mir nicht entgehen lassen“, sagt Max Wilschrey. Der Profikicker will das Herz der „Bachelorette“ erobern. Ob er bei der Beauty punkten kann?

Tagsüber ein bisschen Action, abends ein romantisches Dinner beim Sonnenuntergang am Strand – wenn es nach Max Wilschrey ginge, könnte so das perfekte Date mit der Bachelorette aussehen. „Für die richtige Frau bin ich sehr romantisch und lasse mir öfters kleine Dinge einfallen, um ihr ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, verrät der 26-Jährige. Aber ob die hübsche Rosenlady die Richtige für ihn ist?

Steckbrief zu Max Wilschrey

Alter: 26

Job: Fußballer

Wohnort: Köln

Max Wilschrey steht auf Latinas

Gute Chancen hat sie, wenn er mit ihr über alles lachen kann und sie sich für nichts zu schade ist. Optisch hat er eine Vorliebe für Latinas, vor allem aber sollte sie eine tolle Ausstrahlung haben. Die mitunter beste Zeit seines Lebens hatte Max bisher während eines 3-jährigen Aufenthalts in den USA, wo er ein Fußballstipendium hatte und seinen College-Abschluss absolviert hat. Bis heute ist er als Profifußballer in Luxemburg aktiv und macht per Fernstudium seinen Master of Business Administration in Amerika. Für die Zeit nach der Profikarriere ist also auch bestens vorgesorgt.

„Life ain´t forever, live it“ ist sein Motto – und so steht es auch auf seinem Unterarm. Deshalb hilft er seinem Glück nun auf die Sprünge und begibt sich für die Suche nach der großen Liebe auf etwas ungewöhnlicheres Terrain. Im besten Fall begegnet er hier der Frau, mit der er sich seinen Traum, möglichst viel von der Welt zu sehen, erfüllen kann. Dann ist Thailand erst der Anfang. Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigt RTL immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neuen Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelorette 2022: Wo ist der Drehort? HIER ist die Villa!