Bachelorette 2022: Kandidat Jan Hoffmann wünscht sich eine Familie

Keiner kennt sich wohl so gut mit Rosen aus wie er! Jan Hoffmann ist Florist und Kandidat bei „Die Bachelorette“. „Die richtige Frau überrasche ich auch gerne mal mit Kerzen und einem leckeren Essen“, sagt der 31-Jährige.

Mit roten Rosen kann man Frauen glücklich machen – das weiß wohl kaum jemand besser als Florist Jan Hoffmann. Doch jetzt dreht er den Spieß ausnahmsweise um und hofft auf die begehrte letzte Rose von der Bachelorette. Der gebürtige Hannoveraner ist Familienmensch durch und durch, seine Mutter, sein Vater und seine Schwester sind die wichtigsten Menschen in seinem Leben.

Steckbrief zu Jan Hoffmann

Alter: 31

31 Job: Florist

Florist Wohnort: Hannover

Hannover Single seit: 2 Jahren

Mit ein Grund, weshalb ihn sein Beruf so erfüllt: Gemeinsam mit Papa und Schwester arbeitet er im alteingesessenen Familienbetrieb und will das Geschäft eines Tages übernehmen. Fehlt nur noch die richtige Frau und das Glück ist perfekt. Sein bisher verrücktestes Erlebnis waren zwei Jahre Work & Travel durch Australien als er 25 Jahre alt war – da kann das nächste Abenteuer gerne kommen! Auf „normalem“ Wege hat es mit der großen Liebe bisher nicht geklappt, wieso es also nicht mal eher unkonventionell versuchen?

Der Kandidat wünscht sich Kinder

Dass er eine gute Partie ist, davon ist der 31-Jährige überzeugt: „Ich stehe mitten im Leben, habe viel erlebt und bin bereit für eine ernsthafte Beziehung." Zwei Beziehungen hatte er bisher und wie heißt es so schön? Aller guten Dinge sind drei. Nach zwei Jahren als Single ist der Sportliebhaber bereit für seine Mrs. Right. Auch Kinder wünscht er sich. Wenn die Bachelorette lieb, treu und ehrlich ist, hat sie gute Chancen bei ihm, das Aussehen spielt für ihn dagegen eine untergeordnete Rolle: „Hauptsache, sie ist ein toller Mensch."