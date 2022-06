Bachelorette 2022: Kandidat Hannes Münzer spricht über seine Flirttaktik

„Warum nicht mal ein verrücktes Abenteuer wagen?“, sagt Hannes Münzer über sich. Der 23-jährige Polizist aus Hamburg sucht seine Mrs. Right und buhlt um die „Bachelorette“.

No risk, no story – das ist Hannes‘ Motto und zieht sich durch sein Leben. Ob mit 17 allein in die Großstadt ziehen, um sich seinen Traum von der Polizisten-Ausbildung zu erfüllen oder für ein Jahr nach Fuerteventura auswandern und dort als Fitnesstrainer arbeiten: Der 23-Jährige nimmt sein Glück gern selbst in die Hand. Genau deshalb wagt er nun auch das Liebensabenteuer „Die Bachelorette“.

Steckbrief zu Hannes Münzer

Alter: 23

23 Job: Polizist

Polizist Wohnort: Hamburg

Hamburg Single seit: eineinhalb Jahren

Mit dieser Taktik will er die Bachelorette überzeugen

Nach eineinhalb Jahren Singledasein will sich der Wahl-Hamburger endlich wieder verlieben. Mit welcher Taktik er die schöne Unbekannte von sich überzeugen will? „Vor allem werde ich mich so zeigen, wie ich auch sonst bin“: offen, spontan und humorvoll. Dazu blonde Haare, blaugrüne Augen und ein gestählter Körper verteilt auf 1,86m. Klingt nach einem echten Traummann – gibt´s da auch einen Haken? Vielleicht seine Unpünktlichkeit: „Meine Freunde würden mich als unterhaltsamen Typen bezeichnen, der gerne mal zu spät kommt, aber trotzdem nicht fehlen darf“, lacht der smarte Polizist.

Doch wenn es drauf ankommt, kann man sich immer auf ihn verlassen. Eine Eigenschaft, die er auch von der Frau an seiner Seite erwartet. Wenn die Chemie stimmt, kann Hannes durchaus romantisch sein: „Ich habe für eine Frau mal meinen Pickup hinten komplett mit Decken und Kissen ausgestattet. Wir sind dann an einen schönen Aussichtspunkt gefahren und haben den Sternenhimmel bewundert." Ob er auch schon ein romantisches Ass für die Bachelorette im Ärmel hat?