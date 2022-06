Bachelorette 2022: Kandidat Dennis Felber war bei Love Island!

Dennis Felber ist Online-Fitness-Coach und kommt aus Bad Soden-Salmünster. Der 23-Jährige will endlich seine große Liebe finden und hat sich deshalb bei „Die Bachelorette“ beworben. „Ich bin ehrlich und habe keine Lust auf Spielchen“, sagt der Single-Boy über sich.

Sport, Reisen, Abenteuer erleben – Dennis Felber genießt das Leben in vollen Zügen. Am liebsten würde er das allerdings endlich wieder mit einer Partnerin an seiner Seite: „Ich möchte lieben, geliebt werden und endlich ankommen.“ Eine ernsthafte Beziehung hatte er bisher, zwei weitere kurze folgten. Seit drei Jahren geht er inzwischen allein durchs Leben, doch damit soll nun Schluss sein.

Steckbrief zu Dennis Felber

Alter: 23

23 Job: Online Fitness Coach

Online Fitness Coach Wohnort: Bad Soden-Salmünster

Bad Soden-Salmünster Single seit: drei Jahren

Seine Ex-Freundin hat ihn betrogen

Auch, wenn seine erste Freundin ihn betrogen und über Monate eine Doppelbeziehung geführt hat, ist er heute bereit, sein Herz an die Richtige zu verschenken. Da kommt das Abenteuer Bachelorette doch gerade recht! Wie er die Rosenlady von sich überzeugen will? „Das Wichtigste ist, eine Frau zum Lachen zu bringen“, weiß der smarte Sonnyboy, der heute als Online Fitness Coach arbeitet.

Dennis Felber hatte mehrere Operationen

Eigentlich wollte er immer Fußballprofi werden. Doch nach einigen Verletzungen und insgesamt acht Operationen war der Traum geplatzt. 58 Kilo wog er nach seiner Odyssee irgendwann nur noch, im Fitnessstudio kämpfte er sich zurück. Heute möchte er anderen Menschen beim Zu-oder Abnehmen helfen. Sportlich sollte auch seine Traumfrau sein, außerdem verrückt, clever und ehrlich. Und: „Sommersprossen wären ein absoluter Gamechanger. Ich weiß nicht wieso, aber das ist immer etwas Besonderes und das mag ich." No-Gos sind für ihn dagegen Rauchen, Ungepflegtheit und Frauen, an denen „alles gemacht" ist. Bekannt ist er bereits aus „Love Island", wo er mit seinem Couple auf dem dritten Platz landete.